نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من اول استعمال اصنعي خلطة النشا المذهلة لتبييض وشد الرقبة حتى لو رقبتك سوداء مثل الفحم وتحدي في المقال التالي
السواد الذي يظهر أحيانا في الرقبة يكون من الأشياء المزعجة والتي تعاني منها بعض الفتيات فهذا اللون يظهر بسبب عدم تنظيف هذه المنطقة بشكل مستمر وبطريقة جيدة، لذلك نسعي كل فتاة في الحصول على الإستخدام المناسب والطبيعي والذي يساعد على تفتيح الرقبة والتخلص من هذا السواد، ولكي نقوم بتبييض هذه المنطقة لابد من إستعمال وصفة طبيعية لأن هذه الوصفة تساعد على تفتيح الرقبة بطريقة سريعة وذلك نظرا للمكونات التي تحتوي علىها هذه الوصفة فكل هذه المكونات مفيدة جدا ولا تضر الجلد، فالوصفة التي تجعلنا نحصل على النتيجة المطلوبة هي وصفة النشا حيث أنها قادرة على إزالة كل السواد ومن الممكن أن نستخدمها أيضا لتفتيح الوجه وبشرة الجسم، ويتم تجهيز هذه الوصفة بكل سهولة وكذلك تكون غير مكلفة فأن المكونات التي تتكون منها موجودة أو متوافرة في أي مطبخ وتتميز بأن مفعولها سريع ويظهر من أول إستعمال، ووصفة النشا تجعلنا نتجنب إستخدام كريمات التفتيح وذلك نظرا لمفعولها القوي وغير ذلك.
خلطة النشا لتبييض سواد الرقبة من اول استعمال
مكونات خلطة النشا لتبييض سواد الرقبة:
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.
طريقة عمل خلطة النشا لتبييض سواد الرقبة:
- قومي بتجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ثم يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من جل الصبار.
- ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط متجانس وناعم ثم قومي بوضع هذه الخلطة علي الرقبة ونتركها حتى تجف تماما.
- وبعد ذلك يتم غسل هذه المنطقة بإستخدام الماء البارد ثم نقوم بوضع كريم مرطب عليها ولابد من تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الإسبوع أو مرتين في الإسبوع على الأقل.
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