نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم هش وناعم اصنعي البيتي فور الناعم بطريقة الحلواني وبمكونات اقتصادية وطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
من المخبوزات اللذيذة والتي يعشقها جميع الأشخاص بلا إستثناء هو البيتي فور حيث أنه يتسم بطعم جميل جدا فهو من أنواع المخبوزات المشهورة في على مستوى العالم ومن أكثر الدول التي تشتهر بخبز البيتي فور بطريقة مميزة هي إيطاليا، وعلى الرغم من أن تتوافر أنواع كثيرة من المخبوزات غير البيتي فور إلا أنه قد يتميز وله مكانة مميزة من بين كل هذه الأنواع ويتم عمله بطريقة سريعة، ومن الممكن أن يتم تشكيله بعدة أشكال مختلفة ونقوم بحشوه بالحشوات المختلفة .
طريقة عمل البيتي فور الناعم بالكوب
مكونات البيتي فور الناعم بالكوب :
- أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوبان كبيران من الزبدة الطرية.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من المربى أو الشوكولاته للحشو.
- كمية مناسبة من جوز الهند للتزيين.
طريقة عمل البيتيفور بالكوب :
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الزبدة الطرية ثم نضيف إليها كوب واحد كبير من السكر البودر.
- ونحضر مضرب البيض الكهربائي وقومي بتشغيله على أعلى سرعة لتجانس السكر مع الزبدة ولكي نحصل على خليط يكون كريمي وناعم.
- ثم يتم إضافة بيضتان ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيل المضرب لخفق البيض مع باقي المكونات.
- وبعد ذلك يتم تجهيز طبق ونضع به أربعة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ونقوم بخلطهم مع بعض.
- ويتم إضافة خليط الدقيق إلى مزيج السكر والزبدة وقومي بعجنهم مع بعض للحصول على عجينة طرية وسهلة التشكيل.
- ونترك العجينة قليلا حتى ترتاح ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ويتم تجهيز صواني الخبز وندهنها بالزبدة أو بالسمنة.
- وبعد ذلك يتم تشكيل البيتي فور بالأشكال المرغوب فيها ونضعهم في الصواني وبعد الإنتهاء نقوم بإدخال الصينية في الفرن.
- ويتم تركه في الفرن ليكون لونه ذهبي فاتح وبعد أن يبرد تماما نقوم بحشوه بالمربى أو بالشوكولاته وفي النهاية يتم تزيينه بجوز الهند.
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