بالليمون وصفات سحرية لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

وصفات سحرية لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم هذا ما نلاحظ البحث عنه كثيرا خلال الفترة الحالية في فترة الصيف والأفراح؛ حيث يبحث الكثير من الفتيات عن وصفات طبيعية لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج، حيث أنهم يرغبون أن تكون طلتهم إطلالة ملائكية منهم من يلجأ لكريمات التفتيح التي تباع في محلات بيع مستحضرات التجميل، والذهاب إلى صالونات التجميل أيضا مع ارتفاع كبير في الأسعار، ومن جانب آخر يتجه البعض للوصفات الطبيعية حيث أنها تعطي نفس النتيجة وغير مرتفعة التكاليف، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل هذه الوصفات بطرق بسيطة.

وصفات سحرية لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

من خلال بعض المكونات الطبيعية يمكنك تفتيح الجسم طبيعيا، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

عدد 2 من كبسولات فيتامين ه‍.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل ماسك تفتيح البشرة طبيعيا بسهولة، وهو من خلال التالي:

نحضر وعاء ونضع به عسل النحل مع الفيتامين ه‍، ونرفع الوعاء على نار هادئة حتى يتم إذابة المكونات.

ثم نضيف إلى الخليط زيت الورد وزيت الزيتون، وذلك مع التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

نترك المكونات على النار لمدة خمس دقائق.

ثم نرفع الخليط من على النار حتى يبرد تماما.

ومن ثم نضع الخليط في برطمان محكم الغلق ويحفظ لحين الاستخدام.

عند الاستخدام يطبق هذا الخليط على الأماكن الداكنة مع عمل حركات دائرية حتى يمتص الجلد الخليط.

تكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتى نصل إلى أفضل النتائج.

الليمون لتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم

من الوصفات الممتازة للتفتيح هو الليمون وكل هذا بسبب ما يحتويه الليمون من خصائص والأحماض وفيتامين C، ووصفه اليوم هي من خلال ثمرة الليمون حيث تستخدم كالآتي: