ألذ المقبلات اصنعي بنفسك الخيار المخلل في البيت بكل سهولة

الخيار المخلل من أنواع المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، حيث أنه من الأطباق الجانبية التي لا تخلو منها أي مائدة بجانب الأطباق الرئيسية والأكلات الشعبية أيضا مثل الفول والفلافل ومحشي الكرنب وورق العنب والكثير من الأكلات التي تحتاج إلى المقبلات، كما يتم تناوله مع الكثير من السندوتشات في كثير من المطاعم، وهذا لمذاقه المميز والكثير من الأمهات يسعون لمعرفة طريقة سهلة لتحضيره في المنزل، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نلبي هذه الطلبات من خلال تقديم طريقة سهلة لعملها في المنزل.

الخيار المخلل

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك الحصول على الخيار المخلل بطريقة سهلة، ومكونات في متناول الجميع ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كيلو من الخيار السليم حجم متوسط.

4 ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

كوب من الخل.

لتر من الماء.

ورق لورا.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة من الخيار المخلل وبمكونات موجودة في كل منزل، وإليكم الخطوات المضبوطة التي تتمثل في الآتي:

نحضر الخيار ويتم غسلة جيدا ثم يقطع قطع سميكة على حسب الرغبة.

ثم نقوم بإحضار برطمان نظيف محكم الغلق ونضع به الخيار.

ومن ثم بعد ذلك يتم وضع الخيار بطريقة منظمة، وهذا مع مراعاة عدم ترك مسافة بين الخيار.

بعد ذلك نضع في وعاء أخر السكر والخل وقليل من الماء مع التقليب الجيد.

ثم بعدها نقوم بوضع الماء فوق الخيار إلى أن يتم تغطيته بالكامل.

ونغلق البرطمان بإحكام في مكان جيد التهوية لمدة عشرة أيام.

ومن ثم بعد مرور الوقت يمكنك تقديمه على السفرة جانب الكثير من الأكلات.

نصائح لضمان نجاح الخيار المخلل

من خلال بعض التعليمات التالية يمكنك الحصول على مخلل خيار مثل الذي يقدم في أكبر المطاعم الشهيرة، وهى كالآتي: