نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح وتنوير البشرة في المقال التالي
واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تقوم النساء باستخدامها في تفتيح البشرة هي وصفة كريم النشا ولبان الدكر، بعد أن قام عدد كبير من الفتيات والنساء بعمل هذه الوصفة، وملاحظة نتائج مبهرة، ومعرفة أنها من الوصفات الناجحة قامت الفتيات بالتحدث عنها كثيرًا، وبدأت هذه الوصفة تنتشر كثيرًا، وتريد بعض الفتيات معرفة طريقة تحضير وصفة النشا ولبان الدكر، وهو كريم طبيعي من مكونات طبيعية، يعمل على تفتيح البشرة، وإزالة آثار التعرض للشمس، كما تعمل هذه الوصفة على إخفاء التجاعيد، كما تؤخر من ظهور علامات التقدم في العمر، كما يمنع من ظهور الخطوط التي تلاحظ على الوجه، ويعمل هذا الكريم على شد جلد البشرة، ونقائها، كما يعمل على إزالة البقع، يفضل الكثير هذه الوصفة عن الوصفات الأخرى التي يتم تحضيرها من خلال إدخال بعض المكونات الكيميائية بها، والتي قد تكون ضارة على البشرة.
مكونات تحضير كريم النشا ولبان الدكر
- كمية مناسبة من مطحون لبان الدكر الناعم.
- اثنين ملعقة كبيرة من النشا.
- اثنين ملعقة صغيرة من مطحون الشوفان.
- ملعقة واحدة كبيرة من العسل النحل.
- ملعقة واحدة صغيرة من مطحون العرقسوس.
طريقة تحضير وصفة كريم النشا ولبان الدكر
- نحضر وعاء ذات حجم مناسب، ونقوم بوضع كمية مياه في الإناء، ثم نقوم بوضع كمية لبان الدكر، ونترك المكونات على النار حتى تغلي، ونتركها لمدة ستون دقيقة.
- بعد مرور ستون دقيقة نقوم بتصفية الماء، ونقوم بوضع الشوائب على جنب، ونقوم يأخذ الماء الصافي.
- نضيف إليه النشا والشوفان، والعسل، ومطحون العرقسوس، ونقوم بتقليب جميع المكونات في المياه جيدًا.
- مع استمرار التقليب سوف يتكون خليط كريمي، نقوم بوضع في علبة فارغة نظيفة، ويكون لها غطاء محكم الغلق.
- يستخدم هذا الكريم من خلال فرده على البشرة، ونتركه لمدة عشرة دقائق.
- نقوم بغسل الوجه جيدًا، وذلك باستخدام الماء الفاتر.
- بعد ذلك نقوم بترطيب البشرة من خلال استخدام المرطب المناسب.
- يمكن تكرار وضع الكريم على البشرة مرتين في الأسبوع، ويجب غسل الوجه جيدًا، وترطيبه بشكل جيد، ستظهر نتائج التفتيح بعد الاستخدام لعدة مرات.
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