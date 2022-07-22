نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل الجاتوه شاتوه في المنزل بطعم حكاية وبدون مجهود في المقال التالي

تعدد أنواع الكيك وطرق تحضيرها المختلفة وتعتبر الجاتوه شاتوه من أفضل أنواع الكيك بالشيكولاتة المشهورة التي يمكن تحضيرها والتي يعشقها الكثير الكبار والصغار وخاصة الأطفال، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة ويمكن تقديمها للضيوف وفي المناسبات والحفلات وتعد سريع التحضير ويبحث الكثير من الأمهات عن طرق تحضيرها المختلفة بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة، وهي من الحلويات غالية الثمن التي لا يستطيع الكثير منكم شرائها من الخارج لذلك يفضل ربات المنزل تحضيرها في البيت. مقادير عمل الجاتوه شاتوه في المنزل كوب واحد من الدقيق الأبيض

كوب واحد من اللبن السائل

كوب واحد من الزيت

كوب واحد من السكر الأبيض

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

ملعقة واحدة كبيرة من الخل

نصف كوب من الكاكاو الخام

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج باودر طريقة عمل الجاتوه شاتوه في المنزل أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت ونرشها بقليل من الدقيق.

أولا نقوم بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به كوب الزيت وكوب السكر وكوب اللبن السائل ونصف كوب الكاكاو الخام ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يمتزجوا.

ثم نأخذ كوب واحد من الخليط ونضعه في الفريزر، ثم نقوم بإضافة الثلاث بيضات على باقي الخليط والخل والفانيليا مع الاستمرار في الضرب جيدا.

بعد ذلك نبدأ في إضافة الدقيق والبيكنج باودر مع الاستمرار في الخلط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نبدأ في سكب الخليط في الصينية التي تم تحضيرها ونقوم بإدخالها في الفرن ونتركها لمدة خمس وعشرين دقيقة حتى تنضج جيدا مع مراعاتها حتى لا تحترق.

بعد أن تنضج صينية الجاتوه شاتوه نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ قليلا.

ثم نقلب صينية الكيك على صينية أخرى مسطحة ونقوم بعمل أثقاب صغيرة باستخدام خلة الأسنان، ثم نسكب عليها خليط الشيكولاتة الذي تم حفظه في الثلاجة ونقوم بتوزيعه عليها.

بعد ذلك نقوم بتقطيع الجاتوه شاتوه ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة عمل الجاتوه شاتوه في المنزل بطعم حكاية وبدون مجهود - ثقفني

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