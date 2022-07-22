وداعا لشراء الحلويات نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة للشيف حسن

البسبوسة للشيف حسن من أكثر الحلويات طلبا على مواقع التواصل الاجتماعي واستمر اقترانه باسم الشيف حسن لأنه من أفضل شيفات الوطن العربي خصيصا في مصر كما أن وصفاته لها ما يميزها من نتائج ولا أروع من التجربة الأولى كما أنه باتباع خطوات التحضير يمكنك الاستغناء عن تناول البسبوسة من محلات الحلواني نهائيا، كما تتنوع طرق إعداد البسبوسة وتختلف وفقا لطريق التحضير لكن الأساسي يعتبر واحد مع وضع تغير طفيف في الحشوات التي تختلف بالذوق الفرد في تناولها، لذلك يمكن تتبع خطوات الشيف حسن في إعداد البسبوسة لضمان نجاحها والتي تتمثل فيما يلي.

مقادير عمل البسبوسة للشيف حسن

تختلف مقادير إعداد البسبوسة وفقا لنوع البسبوسة المطلوب إعدادها، والمقادير التالية هي مقادير البسبوسة العادية.

العجينة:

كيس بسبوسة جاهزة أو نصف كيلو دقيق سيمولينا.

ثلاث ملاعق سكر أبيض.

نصف كوب جوز هند مبشور.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق سمن بلدي كبار.

نصف كوب من الحليب.

الشربات:

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف ملعقة عصير الليمون.

رشة فانيليا.

التزين:

مكسرات حسب الرغبة.

خطوات عمل البسبوسة للشيف حسن