حضري كيكة الزبادي بالزبيب بقوام هش وخفيف وطعم لذيذ

كيكة الزبادي بالزبيب ، من أنواع الكيك الهش والخفيف الذي يتم تحضيره بمكونات سهلة وغير مكلفة، ويعتبر من الكيك السريع الذي لا يحتاج إلي الكثير من الوقت فهو خلال دقائق يكون جاهز، ويعد الكيك من أبسط أنواع الحلويات الذي يمكننا تحضيره ولكن يجب الالتزام بخطوات العمل والمقادير المذكورة لكي ينجح بقوام هش وخفيف ورائع ، لأن الكثير من الأمهات لا ينجح معهم الكيك بالقوام المضبوط وذلك يرجع إلي عدم الالتزام بالمقادير أو النصائح التي تساعد على نجاح الكيك، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط الطرق وأفضل النصائح التي تساعد على نجاح عمل كيكة الزبادي الزبيب داخل المنزل.

مكونات عمل كيكة الزبادي بالزبيب

تتكون الكيكة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

3 بيضات.

ملعقة صغير من الفانيليا.

رشة من الملح.

نصف كوب من الزبادي.

كوب إلا ثلث من السكر.

نصف كوب زيت.

2 كوب إلا ربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق من الزبيب.

للتزين

مربى النوع حسب الرغبة.

جوز هند مبشور.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الزبادي بالزبيب بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف البيض ثم نضيف الفانيليا ورشة من الملح، ثم نقلب المكونات. ثم نضيف السكر ونستمر في خفق المكونات بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتي يصبح الخليط فاتح اللون. نضيف الزيت ونستمر في الخفق حتي تتجانس المكونات، ثم يضاف الزبادي ونستمر في الخفق. يضاف نصف كمية الدقيق ثم نضيف البيكنج بودر ونقلب المكونات ونقلب حتي يختفي الدقيق تمامًا. ثم نضيف كمية الدقيق المتبقية ونستمر في التقليب في اتجاه واحد حتي يختفي الدقيق ويتجانس الخليط تماماً. نقوم بإضافة الزبيب ونقلب حتي يختلط مع خليط الكيك، ثم نصب خليط الكيك في قالب متوسط الحجم مبطن بالزبدة ورشة من الدقيق.

طريقة التسوية

يدخل قالب الكيك فرن مسخن مسبقاً بربع ساعة على الأقل على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف. ثم يترك الكيك داخل الفرن حتي ينضج تمامًا ويأخذ اللون الذهبي لمدة تتراوح ما بين 35 إلي 40 دقيقة. نخرج قالب الكيك من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً ثم نخرجه من القالب، ثم يدهن وجه الكيكة بالمربى ثم يرش بجوز الهند ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.

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