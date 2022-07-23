للعرايس تبييض الجسم والوجه بالكامل في دقائق ضعيها قبل الاستحمام سيزول سواد 20 سنة مهما كانت هتنوري

تبيضيوجد الكثير من البقع الداكنة وأماكن الاسمرارفي الجسم وخاصة في منطقة الأكواع، الركب، المنطقة الحساسة، تحت الأبط مما يسبب لهم الأحراج والانزعاج كثيرا لذلك بحثت الكثير من هؤلاء السيدات بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم بالكامل وتفتيح الأماكن الداكنة والتخلص من هذا السواد وسوف نوضح أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم لنجد أن وصفة السكر مع القهوة هي من أهم الوصفات التي تساعد تفتيح الجسم وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التخلص من السواد

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا وهي مكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح مكونات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

قهوة.

سكر.

زيت جوز هند.

زيتون.

طريقة تحضير وصفة التخلص من السواد

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع في المنزل عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تفتيح الجسم من خلال النقاط التالية.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة ونقوم بتقليبها جيدا.

ثم قبل الاستحمام نحضر الليفة المغربية ونضع عليها الخليط .

ثم نقوم بفرك الجسم كله بهذه الوصفة ونتركها لمدة ١٥ دقيقة ثم نشطفها ونقوم بالاستحمام الطبيعي.

سوف نلاحظ التخلص من البقع والسواد وتفتيح البشرة من اول استعمال.

وصفة النشا لتفتيح الجسم

يعد النشا من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الجسم والبشرة وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال هذا النقاط التالية.

المكونات:

نشا.

زيت زيتون.

ماء ورد.

ترمس مطحون.

طريقة التحضير: