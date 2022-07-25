طريقة عمل فاهيتا باستا في الفرن

لكل عشاق الباستا النهاردة هنعرف مع بعض وصفة لذيذة وهي فاهيتا باستا ، طريقتها سهلة وسريعة التحضير ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل فاهيتا باستا:

المكونات تكفي تقريبا 6 اشخاص.

المقادير:

– 1 حبة فلفل اصفر ، متقطعة شرايح.

– 1 حبة فلفل اخضر ، متقطعة شرايح.

– 1 حبة فلفل احمر ، متقطعة شرايح.

– 2 ½ كوباية (185 جرام) مشروم، متقطع شرايح ، وممكن تستبدلي المشروم بصدور فراخ متقطعة مكعبات.

– 1 بصلة متوسطة ، متقطعة مكعبات.

– 1 معلقة كبيرة فلفل حار بودر.

– 1 معلقة كبيرة بابريكا.

– 1 معلقة كبيرة ثوم بودر.

– 1 معلقة كبيرة كمون.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.

– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.

– 4 كوبايات (400 جرام) مكرونة قلم.

– 1 ½ كوباية (345 جرام) كريمة طبخ.

– 3 كوبايات (300 جرام) جبنة بارميزان او موتزاريلا مبشورة.

– بقدونس فريش مفروم ، للتزيين.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

2- في صينية فرن غير قابلة للالتصاق ، ضيفي الفلفل الالوان, المشروم, البصل.

3- في طبق صغير اخلطي الفلفل الحار البودر, البابريكا, الثوم البودر, الكمون, الملح, والفلفل الاسود.

4- ضيفي على الخضار في الصينية زيت الزيتون ونص كمية خليط التوابل ، وقلبي كل المكونات مع بعض كويس.

5- دخلي الخضار الفرن لمدة 30 دقيقة ، مع التقليب من وقت للتاني لحد ما الخضار يستوي.

6- في حلة كبيرة فيها ماية مغلية ، اسلقي المكرونة حد ما تستوي.

7- صفي المكرونة ، واحتفظي بحوالي 1 كوباية (240 مل) من ماية السلق.

8- رجعي المكرونة في الحلة تاني وضيفي لها الخضار اللي شوناه في الفرن, وباقي كمية خليط التوابل, وكوباية ماية سلق المكرونة, وكريمة الطبخ ، وقلبيهم كلهم مع بعض كويس.

9- انقلي خليط المكرونة في الصينية اللي شوينا فيها الخضار وافرديها كويس في الصينية بالتساوي ، ورشي على الوش الجبنة المبشورة.

10- دخلي الصينية الفرن حوالي 15 دقيقة ، لحد ما الجبنة تسيح ولونها يبقى بني دهبي.

11- خرجيها من الفرن وسيبيها تبرد شوية لمدة 5 دقايق ، بعدها قطعيها ورشي عليها البقدونس المفروم قدميها.

الطريقة بالفيديو:

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