طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والبهارات السرية بطعم ومذاق يجنن

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الصواني التي يمكننا تناولها في العديد من الوجبات المختلفة على مدار اليوم خاصة في وجبات الغذاء وهي صينية الرقاق باللحمة الغنية بالبروتينات واللحوم التي تعمل على إعطاء الجسم كل ما يحتاجه، حيث يمكننا إستخدام تلك الصينية في وجبه الغذاء لأنها تعمل على إشباع المعدة ويمكننا تناولها مع العديد من المقبلات الاخرى مثل الطحينة والمخللات التي تعمل على فتح الشهية وتضيف طعم رائع لصينية الرقاق باللحمة، حيث يمكننا عمل تلك الصينية في المنزل بأبسط المكونات التي تتوافر في المنزل والطعم الأساسي الذي يجعل صينية الرقاق باللحمة ذات طعم لذيذ هي كيفية عمل اللحمة التي تضاف في صينية الرقاق.
مكونات عمل وصفة صينية الرقاق باللحمة
- نصف كيلو واحد من اللحمة.
- كيلو واحد من الرقاق.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف كوب واحد من عصير الطماطم.
- حبتان إثنان من البصل متوسطة الحجم.
- حبتان إثنان من الفلفل الاخضر كبيرة الحجم.
- كمية مناسبة من السمنة.
طريقة عمل وصفة صينية الرقاق باللحمة
- أحضري طاسة عميقة وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي وضيفي حبتان إثنان من البصل والفلفل الاخضر المقطع قطع صغيرة وضيفي نصف كيلو واحد من اللحمة المفرومة وضيفي البهارات المختلفة التي تجعلها بطعم شهي.
- ضيفي ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل والقرفة وبهارات اللحمة والبهارات المشكلة والكاري ونصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح والفلفل الاسود ونصف كوب من عصير الطماطم وعليكي بتقليب تلك المكونات حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وعليكي بإضافة كمية من الرقاق وقومي بدهنها بالسمنة وضيفي كمية اخرى من الرقاق كرري نفس الخطوة حتى تصلين إلى نصف الصينية وقومي بوضع حشوة اللحمة وضيفي النصف الآخر في الصينية.
- بعد ذلك قومي بإدخال تلك الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج وعند نضجها قومي بإخراجها لتناولها بطعم جميل
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