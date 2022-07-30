نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح المنطقة الحساسة 5 درجات بمعلقة واحدة من الفانيليا بياض ونعومة ملهاش مثيل حتنبهري من النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني السيدات من سواد المناطق الحساسة وتسبب إحراج كبير أمام شريك العمر والسبب في ذلك هو إزالة الشعر بالشفرات وكثرة التعرق وارتداء ملابس غير قطنية، ولذلك تقوم الفتيات بالبحث عن طرق ووصفات طبيعية لتفتيح هذه الأماكن وجعلها أكثر نعومة ورطوبة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم فتابعونا. تفتيح المنطقة الحساسة بالفانيليا المكونات: ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

قطرات من عصير الليمون.

شرائح من الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الفانيليا مع القهوة ثم نضيف ماء الورد وزيت جوز الهند وقطرات من عصير الليمون ونقلب ثم نترك الخليط جانبا. في بولة صغيرة نضع القليل من الفانيليا مع شرائح الليمون ونفرك المكان المراد تفتيحه أولا بهذا الخليط بحركات دائرية. ثم يشطف بالماء البارد ويجفف هذا الطريقة تزيل الجلد الميت وتقوم بفتح المسام بعد ذلك يوضع خليط الفانيليا والقهوة. مع التدليك ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي النتيجة بنفسك ومن أول مرة نعومة وبياض. وصفات طبيعية لتفتيح المنطقة الحساسة عصير الليمون والزبادي: المكونات: ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط المكونات مع بعض ثم توضع على المناطق الحساسة سواء بين الفخذين أو تحت الإبط وغيرها نتركها لمدة 10 دقائق.

ثم تغسل بالماء هذه الوصفة تساعد في الحصول على بشرة بيضاء وتحفز نمو خلايا جديدة وتزيل الجلد الميت وينصح بتكرارها مرتين أسبوعيا. 2. النشا وماء الورد: المكونات: ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الحليب البودرة مع النشا والعسل ثم يضاف ماء الورد ونقلب لحين الحصول على قوام كريمي وندهن المنطقة الحساسة.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لحين الحصول على النتيجة المطلوبة. 3. زيت جوز الهند وجل الصبار: المكونات: ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

كمية مناسبة من جل الصبار.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب زيت جوز الهند ثم نضيف جل الصبار مع عصير الليمون ونقلب يوضع المزيج على الأماكن المراد تفتيحها.

ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء هذه الوصفة تعالج التصبغات وتوحد لون البشرة وتجعلها ناعمة مثل الحرير. خشب الصندل لتفتيح الأماكن الحساسة المكونات: 3 ملاعق كبيرة من مسحوق خشب الصندل.

عصير نصف ليمونة.

كمية مناسبة من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: بولة صغيرة ونضع بها خشب الصندل ثم يضاف باقي المكونات ونقلب لحين تكون عجينة ناعمة ثم يوضع المزيج على المنطقة الحساسة. يترك طوال الليل وفي الصباح يغسل بالماء البارد تكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم لحين الحصول على النتيجة المرغوبة. عصير الخيار وبودرة الكركم لتفتيح المناطق الحساسة المكونات: فنجان عصير خيار.

كمية مناسبة من بودرة الكركم.

ملعقة صغيرة عسل.

عصير ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نبشر الخيار ويصفي جيدا ونضيف عليه بودرة الكركم مع العسل والليمون ونقلب حتى يصبح الماسك جاهز. يوضع الخليط على المناطق الحساسة ويترك 15 دقيقة ثم يغسل بالماء وندهن زيت مرطب تكرر 3 مرات أسبوعيا.

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