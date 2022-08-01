كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد لن تصدقي النتيجة من أول إستعمال 

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، له طرق مختلفة وجميعها تعد طرق طبيعية مثالية من الممكن أن تعتمد عليها كل فتاة تستشعر أن شعرها يكون بحاجة لمزيد من العناية، وهو ما تقدمه تلك الوصفات الطبيعية القادمة، والتي لا تعمل فقط على فرد الشعر وإنما لها دور كبير في تعزيز نعومة الشعر والتخلص من أي تواجد للتجاعيد التي تبدو على خصلات الشعر وربما تعطيه مظهر لا تفضله الكثير من الفتيات، ومن خلال الآتي من فقراتنا التالية نوضح أفضل طرق فرد الشعر الخشن باستعمال تركيبات كلها من الطبيعة مميزة، وملائمة للتطبيق على مختلف أنواع الشعر.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

فرد الشعر الخشن باستعمال النشا من الوصفات الممتازة، والتي تعمل على فرد الشعر بشكل ملحوظ وتنعيمه والمكونات كالتالي:

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من الزبادي.

القليل من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

يتم تذويب الفازلين بشكل جيد وذلك لسهولة مزجه مع بقية المكونات.

لا بد من استعمال الزبادي مع التقليب المستمر.

النشا وزيت الزيتون تتم إضافتهما بالتدريج.

بعد استكمال مزج المكونات بالكامل تصبح

الوصفة جاهزة للتطبيق على الشعر.

التطبيق يكون فور التحضير للمكونات.

من المفضل استخدام الخليط مرتين بالأسبوع.

وصفة العسل وزيت الخروع لفرد الشعر الخشن

مكونات الخليط نتابعها من خلال الآتي:

ملعقة من العسل البيض.

ملعقة من زيت الخروع.

القليل من زيت السمسم.

ملعقة دقيق.

ملعقة جل الصبار.

طريقة التحضير