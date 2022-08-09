كريم تفتيح المناطق الحساسة والركب والعنق حتي لو كنت سوداء فحمة هتبقي ملكة جمال

كريم تفتيح المناطق الحساسة، المناطق الحساسة تعتبر من المناطق الداكنة في الجسم، حيث يتغير لونها نتيجة ارتداء ملابس ضيقة وكذلك غير قطنية، وبالتالي تزداد بشرة الجسم في الغمقان، كما أن استخدام كريمات الإزالة للتخلص من شعر الجسم تسبب غمقان في تلك المناطق، وهذا الأمر يزعج الفتيات والسيدات، حيث يرغبن في تفتيح لون البشرة والتخلص من أي أماكن داكنة لجعل بشرة الجسم موحدة اللون، لذا سوف نستعرض لكم أفضل هذه الوصفات التي تساهم بشكل سريع في التخلص من خلايا الجلد الميت.

كريم تفتيح المناطق الحساسة

ظهور المناطق الحساسة بشكل داكن يغضب جميع الفتيات والسيدات، حيث يكون المظهر غير لائق، وتكون بشرة الجسم غير موحدة اللون، ولا يمكن استخدام كريمات تفتيح في هذه المناطق، كما أن الإعتماد على أدوات التخلص من خلايا الجلد الميت تحتاج إلى وقت كبير، ولكن يمكن تفتيح هذه الأماكن من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من الخيار.

ملعقة من العسل.

1 ملعقة من هلام الألوفيرا.

طريقة التحضير

تساعد المكونات الطبيعية على سرعة تفتيح لون بشرة المناطق الحساسة واي مكان بالجسم، ولا تترك أي أضرار على البشرة بعد الاستخدام، حيث يساعد الخيار على تفتيح لون بشرة الجسم وترطيبها، كما يساهم العسل في ترطيب البشرة والتخلص من الالتهابات، ويمكن تفتيح هذه المناطق بشكل سريع من خلال إتباع الطرق التالية.

أولاً يتم تنظيف بشرة المناطق الحساسة بالماء وتجفيفها.

يتم خلط الخيار بعد هرسه والعسل الأبيض وهلام الألوفيرا في وعاء مناسب.

بعدها يتم توزيع هذا الماسك على البشرة المراد تفتيح لونها مع التدليك.

يترك الماسك على البشرة لمدة عشر دقائق.

وأخيرا يتم تنظيف البشرة بالماء وترطيبها.

وصفة الخيار لتبيض الأماكن الغامقة من الجسم

ملعقتين من عصير الخيار.

ملعقة من عصير البطاطا.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

السكر ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير