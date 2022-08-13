نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والخميرة كنز عظيم: لتخلص من تقصف الشعر ويعطي الشعر نعومة ولمعه ويمنع الشيب نهائياً ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والخميرة كنز عظيم , حيث يعد الشعر ومشاكله التي لا تنتهي من تساقط وهيشان وتقصف وكمان الناس الذين يعانون من ظهور شيب مبكر في الشعر سوف يستفيدوا كثيراً من هذا المقال لأننا سوف نقدم لكم كريم رائع في التخلص من كل مشاكل الشعر التي ذكرناها مع هذا الكريم سوف يساعد الكثير من الناس حتي الأطفال الذين يعانون من تقصف وهيشان الشعر من المهم لهم استعمال هذا الكريم الرائع والمميز لأنه أمن جدا علي الأطفال فكل مكوناته طبيعية جداً ومميزة سوف تحصلي على شعر ناعم وطويل. وداعاً لشيب المبكر عند الشباب لأن هذا الكريم فعال جدا في التخلص منه والأن سوف نتعرف على طريقة عمل هذا الكريم من خلال مقالنا هذا من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والخميرة كنز عظيم هذا الكريم الرائع لفرد الشعر ويعالج جميع المشاكل ٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والخميرة كنز عظيم لتخلص من تقصف الشعر ويعطي الشعر نعومة بشكل مبهر

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم مكونات بسيطة للغاية وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من الخميرة.

٢ملعقة كبيرة من لبن الدافئ.

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من القهوة.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كما يلي:-

نحضر طبق ونضع فيه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية و ٢ملعقة كبيرة من اللبن أو الحليب ونقلب نتركه علي جانب حتي تتفاعل الخميرة. في طبق أخر نضع ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من القهوة ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نضيف ٢ملعقة كبيرة من الخميرة السابق تحضيرها ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً. الأن أصبح الكريم جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

الأن مع طريقة الاستخدام الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي.