نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تذهبي للبيوتي سنتر مرة أخري…أسرار صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح تغطي تماماً الشعر الأبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح تغطي تماماً الشعر الأبيض، دائما تبحث النساء عن التجديد في المظهر ومنها لون الشعر لكن يروادهم القلق من الأضرار التي تسببها بعض أنواع الصبغات فتلجأ إلى استخدام المواد الطبيعية لصبغ الشعر دون أن يؤثر على الشعر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طرق صبغ الشعر في المنزل بكلا اللونين الزيتوني الفاتح والغامق فتابعونا. أسرار صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح سوف نقدم لكم طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني لغمق والفاتح صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح يمكن صبغ الشعر بالزيتوني الفاتح بمكونات بسيطة وهي: المكونات معلقتين بودرة الميش.

معلقتين مادة الهيدروكسيد بنسبة 40 %.

كمية من كريم مرطب.

صبغة لونها أشقر رمادي فاتح.

ربع علبة صبغة لون أخضر مع الهيدوركسيد 20%.

نصف علبة رمادي مكثف.

نصف علبة صبغة أشقر زيتي طريقة التحضير قومي بتقسيم شعرك إلى 4 أقسام.

اخلطي كريم مرطب مع الماء وادهني به أجزاء من الشعر.

ضعي بودرة الميش مع هيدوركسيد 40% مع كمية من كريم مرطب.

امزجي المكونات جيداً حتى يتجانس وضعيها على كل أجزاء الشعر دون لمس الجذور.

واتركي المزيج لمدة 30 دقيقة وستلاحظين بأن شعرك أصبح أصفر واغسليه بعد ذلك بالماء الدافئ وجففيه.

ثم ضعي في وعاء آخر صبغة لونها أشقر رمادي فاتح مع الصبغة الزيتوني وربع اللون الأخضر مع هيدوركسيد 20% وامزجيهم جيداً.

طبقي هذا المزيج على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء وستحصلين على اللون الزيتوني الفاتح. صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق يتم صبغ الشعر بالزيتونب الغامق من خلال هذه المكونات المكونات معلقتين بودرة سحب اللون.

4 ملاعق هيدروكسيد 40%.

علبة صبغة أشقر رمادي وعلبة صبغة أشقر فاتح.

ربع علبة صبغة لون أخضر مع هيدوركسيد 20%. طريقة التحضير في وعاء كبير امزجي بودرة سحب اللون مع هيدوركسيد 40% جيداً.

ضعي هذا الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة ثم اغسلي شعرك جيداً وجففيه جيداً.

اخلطي في وعاء آخر صبغة لون أشقر رمادي وصبغة رمادي فاتح مع اللون الأخضر مع هيدوركسيد 20% معاً بشكل جيد.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة واغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو الخاص بك وستحصلين على لون زيتوني غامق لشعرك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تذهبي للبيوتي سنتر مرة أخري…أسرار صبغ الشعر باللون الزيتوني الغامق والفاتح تغطي تماماً الشعر الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.