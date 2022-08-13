نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون عجن ولا تخمير حضري فطائر المقلاة السائلة بطعم روعة أحلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فطائر المقلاة السائلة، من أجمل أنواع الفطائر التي تقدم على وجبة العشاء فهي يعشقها الكثير من الناس ويرغبون في تناولها بشكل دائم، لأنها تمتلك طعم مميز وقوام طري ولذيذ، ويتم تحضير في الطاسة بكل سهولة ولا تحتاج إلي وضعها داخل الفرن، ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة حتى تعطي لها طعم مميز ورائع، كما تحتوي الفطائر على بعض المكونات البسيطة التي تجعل قيمتها الغذائية عالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل فطائر المقلاة السائلة

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة عند عمل الفطائر وهى كما يلي:-

حبة متوسطة من البطاطس المسلوقة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب ونصف من الحليب السائل.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ثلاث أكوب من الدقيق.

ثلاث ملاعق من صلصة الطماطم.

طبق كبير من الجبنة الرومي.

فلفل ألوان مشكل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة بدون عجن ولا تخمير بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع البطاطس المسلوقة، والبيض، وملح، وفلفل، وبهارات، والحليب، والسكر، والثوم ونخفقهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. ثم نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير، ونضيف إليه الدقيق، والزعتر، والفلفل الألوان، والبقدونس مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام العجين المناسب. نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار وندهنها بقليل من الزيت، ثم نصب الخليط داخلها ونتركه حتى يجف. ثم ندهن وجه الفطيرة بالصلصلة نرشها بالجبنة الرمي المبشورة، ثم نقوم بغلق الطرفان على بعض ونقلب من حين لأخر حتى تتحمر. نخرجها من الطاسة بعد أن تتحمر، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها. ثم نقوم بوضع الفطائر على طبق التقديم، ونقدمها ساخنة بجانب المخللات والبطاطس المحمرة وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل فطائر المقلاة السائلة

سوف نقدم لكم بعض النصائح وهى كما يلي:-