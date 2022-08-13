أفضل طريقة لعمل الطعمية في البيت خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وتكلفة بسيطة والطعم رائع

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عمر شويل - جدة ما أجمل أن تحضر الأم وجبة الافطار اللذيذة فى المنزل، ويكون الطبق الرئيسي في هذه الوجبة هو الطعمية الطازجة التي يحبها الكبير والصغير مع طبق الفول الساخن والمخلل والطحينة، وما أجمل أن تحضرى هذه الوجبة فى مطبخك البسيط بنفسك وتكون مميزة، والان اليكم طريقة عمل عجينة الطعمية البسيطة والسهلة، و بمكونات غير مكلفة ومفيده لأولادك.
طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت
لكي سيدتي طريقة مثالية وبسيطة لعمل الطعمية في البيت و تشبه المطاعم المشهورة، فقط عليكى اتباع المقادير والخطوات التالية:
المكونات
- 2 كوب كبير من الفول المدشوش.
- نصف كوب من الشبت.
- ربطة من الكزبرة الخضراء.
- عدد 1 حبة من البصل الأخضر.
- 4 ملاعق صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- عدد 1 حزمة كرات.
- حبة كبيرة من البصل.
- عدد 1 ثمرة من الثوم.
- نصف كوب من البقدونس الأخضر.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.
- نصف ملعقة من البابريكا.
- ملعقتان صغيرتان من السمسم.
- زيت طعام للقلي.
- الملح حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- قومي بتنقية الفول من اى شوائب، ثم اغسلي الفول جيدًا بالماء الجاري.
- انقعي كمية الفول المدشوش مدة لا تقل عن 12 ساعة قبل أن تبدأي في تحضير الطعمية.
- قشري فصوص الثوم والبصل، واغسلي الكرات وتأكدي من نظافته.
- صفي الفول المنقوع من الماء جيدًا.
- احضري الكبه وضعى بداخلها الفول مع فصوص الثوم، البصل، الكزبرة الخضراء، الكرات، البقدونس، الشبت، الكمون و البابريكا.
- استخدمي الكبة في خلط المكونات، حتى تحصلي على خليط متجانس.
- أضيفي ملعقتان من الماء الفاتر مع الخليط في الكبة حتى يسهل خفقها.
- اتركي الكبة تعمل حتي تحصلي علي خليط ناعم أملس.
- ضعى البيكنج صودا إلى العجينة للحصول على الطعمية الهشة.
- شكلي العجينة على هيئة أقراص باستخدام ملعقة كبيرة أو بيدك.
- ضعي مقلاة بها زيت على نار متوسطة.
- عند البدء في القلي ضعي القليل من السمسم على الوجه، ثم اغمسي الطعمية في الزيت.
- استمري في القلي حتى تحصلي على لون ذهبى.
- اخرجي الطعمية من الزيت على مناديل المطبخ.
- قدمي الطعمية لأسرتك مع الخبز الساخن وبعض الخضروات الورقية وبالهناء.
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