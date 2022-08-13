نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل الطعمية في البيت خطوة بخطوة وبمكونات بسيطة وتكلفة بسيطة والطعم رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما أجمل أن تحضر الأم وجبة الافطار اللذيذة فى المنزل، ويكون الطبق الرئيسي في هذه الوجبة هو الطعمية الطازجة التي يحبها الكبير والصغير مع طبق الفول الساخن والمخلل والطحينة، وما أجمل أن تحضرى هذه الوجبة فى مطبخك البسيط بنفسك وتكون مميزة، والان اليكم طريقة عمل عجينة الطعمية البسيطة والسهلة، و بمكونات غير مكلفة ومفيده لأولادك.

طريقة عمل عجينة الطعمية في البيت

لكي سيدتي طريقة مثالية وبسيطة لعمل الطعمية في البيت و تشبه المطاعم المشهورة، فقط عليكى اتباع المقادير والخطوات التالية:

المكونات

2 كوب كبير من الفول المدشوش.

نصف كوب من الشبت.

ربطة من الكزبرة الخضراء.

عدد 1 حبة من البصل الأخضر.

4 ملاعق صغيرة من الكزبرة الناشفة.

عدد 1 حزمة كرات.

حبة كبيرة من البصل.

عدد 1 ثمرة من الثوم.

نصف كوب من البقدونس الأخضر.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة من البابريكا.

ملعقتان صغيرتان من السمسم.

زيت طعام للقلي.

الملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير