نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السمنة أعراضها وأسبابها وأهم أخطارها وطرق التخلص منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر السمنة من الامراض المزمنه الشديدة الخطورة، والاكثر انتشارا في كل البلاد، وتؤثر علي الحالة الصحية وتسبب الكثير من الأمراض مثل السكر والضغط وأمراض القلب، ومشاكل في التنفس وفي العظام والمفاصل وايضا تؤثر علي الدماغ ووظائف الدماغ وتسبب السرطانات والكثير من المشاكل وفي هذا المقال سوف نتعرف علي السمنه وأسبابها والأخطار الناتجه عنها، وطرق التخلص منها.

السمنة وأعراضها

السمنة هي الزيادة المفرطة في الوزن، وتكون الدهون والشحوم في الجسم، وهناك درجات منها تتمثل في زيادة الوزن ويكون الوزن زائد عن معدل الوزن الطبيعي، وفق المعايير التالية:

السمنة تكون بها الوزن أزيد من الوزن الطبيعي بمقدار وزن ٢٥ كيلو.

أما السمنه المفرطة يكون فيها الوزن أزيد من الوزن الطبيعي ب ٤٥ كيلو، وتتراكم الدهون والشحوم في الجسم بصورة كبيرة.

للسمنة اعراض كثيرة

آلام المفاصل والظهر.

ضيق التنفس والشعور بالاجهاد الشديد.

الارق وعدم الانتظام في النوم.

الخمول الشديد وصعوبة الحركة.

زيادة التعرق وارتفاع درجة الحرارة.

اسباب حدوث السمنة

السمنه أسباب كثيرة منها الوراثي من العائلة ويكون بسبب الجينات، فإذا كان أحد الأبوين أو الاثنين يعانوا من السمنه فالطفل يأخذ مرض السمنه.

العادات السيئه مثل اعتماد نظام غذائي مرتفع السعرات الحرارية.

تناول الوجبات السريعة بكثرة.

نقص تناول الفواكه والخضروات.

شرب الكثير من العصائر والمشروبات الغازية.

قلة النشاط والحركة والخمول الدائم.

أمراض تسبب السمنة

السكر، تكيس المبايض، قصور الغدة الدرقية.

مخاطر السمنه وطرق التخلص منها

أن السمنه لها مخاطر كثيرة فهي تعرض الأشخاص التي تعاني من السمنه الي أمراض كثيرة مثل:

امراض القلب والكبد وذلك بسبب احتياج مرضي السمنه الي بذل مجهود أكبر، وهذا يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم واجتهاد القلب.

مرض السكر بسبب أن الجسم يقاوم الأنسولين وهذا يسبب زيادة نسبة السكر في الدم ونسبة الكوليسترول الضار.

مشاكل في التنفس وأمراض الرئه مثل الربو.

قد تسبب السمنه الإصابة بالسكتة الدماغية.

التهاب العظام والمفاصل.

طرق التخلص من السمنه