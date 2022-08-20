بشرة نضرة بدون عيوب وبدون هالات سوداء.. الحل المثالي كريم القهوة للهالات السوداء

كريم القهوة للهالات السوداء، ليست مشروب شهي فحسب ولكنها مكون سحري للبشرة إذ تدخل في صناعة بعض مستحضرات العناية بالبشرة لجميع أنواع المشاكل التي تقابلها تقريبًا بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بها والتي تعمل على قتل الجذور الحرة وتمنع الإجهاد التأكسدي لهذا فهي وصفة فعالة لعلاج الهالات السوداء المحيطة بجلد العين وكذلك الانتفاخات ولمن ترغب في علاجها باستخدام القهوة فقط إليكم طريقة صنع كريم القهوة للهالات السوداء لأفضل نتيجة على الإطلاق.

تحضير كريم القهوة للهالات السوداء

يتميز هذا الكريم بالمكونات الطبيعية به والتي تساعد البشرة بأكملها وليس فقط من أجل التخلص من الخطوط الدقيقة أو علاج الهالات السوداء حيث تتكون من:

زيت جوجوبا: ملعقتين حجم صغير.

زيت جوز هند وزيت قهوة: ملعقتين حجم أكبر.

زيت الباتشولي العطري: ملعقة لها حجم صغير

شمع العسل: ملعقة ولكن بحجم أكبر.

الطريقة

نحضر زيت القهوة بتحضير مزيج من كمية مضاعفة من زيت الزيتون مقابل القهوة المطحونة ونضع المزيج على النار نصف ساعة ثم يستخدم في الوصفة. حيث نضع جوز الهند وزيت القهوة والعسل في نفس الوعاء وحوالي 50 ملي فقط ماء ونضعها على النار لتقليب المكونات حتى تتجانس. بعدها يضاف زيت الباتشولي ونقلب مرة أخرى. يحفظ الكريم في وعاء من الزجاج ويطبق حول العين أو البشرة قبل النوم.

فوائد كريم القهوة للبشرة

كريم القهوة كما لاحظنا يحتوي على مواد طبيعية عديدة غنية بأهم العناصر الضرورية للبشرة وكل عنصر منها مفيد للبشرة بصورة خاصة كما يلي: