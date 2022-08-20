نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا ولبان الذكر السحري: لشد البشرة وإزالة التجاعيد وسيزيل سواد 20 عام فوري2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا ولبان الذكر السحري , التي تعد من أفضل الكريمات التي تساعد في شد الجسم وإزالة الترهلات وإزالة التجاعيد من الوجه ولديه أمكانيات رهيبة وفعالة في جميع المجالات, ويحتوي لبان الذكر علي مواد صمغية وزيوت طيارة, وأيضا يحتوي علي فوائد عديدة ويستخدم في جميع المشاكل الصحية والجمالية, ويعد كريم لبان الذكر مشهور جدا في شد البشرة, ويشتهر عمله في كل منزل بمكونات بسيطة للغاية وطريقة تحضير سريعة جدا, ويمكن عمل كريم لبان الذكر بأكثر لتفتيح البشرة أو مشروب لبان الذكر للصحة جيدا, سوف نتحدث من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل النشا ولبان الذكر السحري معجزة في إزالة التجاعيد بطريقة مضمونة2022.

مكونات عمل النشا ولبان الذكر السحري لشد البشرة وإزالة التجاعيد فوري وتحدي

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير هذه المعجزة الرهيبة في شد البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالاتي:-

ملعقتين من النشا.

كوب من لبان الذكر.

كوب ونصف ماء مغلي.

ملعقتين من الكريم مرطب.

معلقة من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الوصفة في وقت قصير والحصول علي نتائج رهيبة من أول استخدام للكريم بفضل الله وهي كالتالي:-

نحضر إناء ونصع فيه لبان الذكر ونضيف عليه الماء المغلي ثم نغطي الوعاء جيدا. ثم نتركه لمدة تتراوح من بين يومان إلي ثلاث أيام مش اقل من المدة دي للحصول علي افضل نتائج. ثم نصفي الماء المنقوع بها لبان الذكر في إناء أخر ونضع الكريم المرطب عليه ونقلب المكونات جيدا. ونستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليط متجانس وناعم وجاهز للاستخدام ويساعدكم بشكل فوري علي شد الجسم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة والحصول علي نتائج رهيبة بفضل الله وهي كما يلي:-

نستخدم الكريم وبشكل مباشر على الأماكن التي يوجد بها ترهلات في جسمك حتي نتخلص منها.

ثم نقوم بتدليك الأماكن جيدا وبشكل طبيعي لمدة 5 دقائق لتنشطي الدورة الدموية في المكان المطلوب شدة.

لا تنزعج من رائحة الكريم القوية جدا وسوف تختفي بشكل طبيعي بعد مرور القليل من الوقت.

نكرر استخدام كريم لبان الذكر كل يوم لمدة أسبوع أو اكثر حتي تحصلين علي النتيجة المطلوب.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام النشا ولبان الذكر السحري لبشرة خالية من التجاعيد والحبوب

سوف نتعرف الآن علي بعض النصائح للحصول علي أفضل نتائج من التبييض في أقل وقت ممكن وهي كما يلي:-