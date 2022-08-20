علاج منزلي فعال في التخلص من تقرحات الفم.. طريقة استخدام الشبه لقرح الفم

الشبه لعلاج قرح الفم، قرح الفم من الأشياء المزعجة التي تظهر حول منطقة الفم أو على الشفاه داخليًا وخارجيًا لأسباب مختلفة ويمكن علاجها بطرق مختلفة أيضًا فهي من الأعراض التي يمكن أن تعالج بسهولة والطريقة التي يُنصح بها اليوم هي الشبه، وهناك أنواع من الشبه مختلفة الشبه المطلوبة لعلاج قرح الفم هي شبة البوتاس وهي معروفة منذ القدم بين الرجال حيث استخدمت كثيرًا في الحلاقة، كما أنها ليست علاج سهل وفعال فقط ولكنها أيضًا ذات سعر رخيص وغير مكلفة لنا تابعوا معنا السطور التالية للتعرف على كيفية استخدام الشبه لقرح الفم.

أسباب تقرحات الفم

التقرحات هي نقاط بيضاء أو صفراء اللون تحاط باللون الأحمر الدال على التهاب المنطقة وتتكون بالتحديد داخل الفم على الشفاه داخليًا أو حول الفم ونصاب بها جميعًا كبارًا وصغارًا ومدتها غير محددة قد تظل يوم واحد أو أسابيع والسبب الأساسي في الإصابة بها غير محدد أو معروف ولكنها بالتأكيد تؤلمنا كثيرًا خاصةً عند تناول الطعام ولكن هناك بعض الآراء والدراسات توضح أن السبب قد يكون إحدى النقاط التالية:

من يقومون باستخدام تقويم الأسنان. أنواع محددة من الطعام خاصةً الحارة. عدم تنظيف وغسل الأسنان. ضعف المناعة.

الشبه لعلاج تقرحات الفم

تتميز الشبه بأنها ذات خواص قابضة مما يجعلها علاج مناسب للتخلص من التقرحات سريعًا بدون مجهود أو ألم حيث تقوم بإخفائها وكذلك القضاء على البكتيريا التي قد تكون مسئولة عن ظهور الالتهابات وهذا أيضًا بفضل خواصها المضادة للبكتيريا، وطريقة الاستخدام سهلة هناك ثلاث منها هم:

إحضار حجر خشب صندل وحك حجر الشبه به جيدًا حتى نحصل على معجون خشب الصندل المناسب والفعال في القضاء على التقرحات ويتم بعدها تطبيق المعجون على تقرحات الفم. تكسير حجر شبه ليصبح بودرة ناعمة وتوضع تلك البودرة على التقرحات لبعض الوقت قد يكون هناك بعض الألم ولكنه دليل على قضاء الشبه على البكتريا. تحضير غسول فم من الماء والشبه البودرة مع الملح والغرغرة به يوميًا حتى تعالج تقرحات الفم تمامًا.

الشبه قد تسبب بعض الآلام إذا ما استخدمت على القرح وقد يكون الألم قوي لدى البعض وبسيط لدى البعض الآخر لهذا إذا لم يتم تحمل الألم يمكن الاستغناء عنها والبحث عن حل آخر مناسب.