نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لعلاج تقصف وهيشان الشعر بدلًا من قص الأطراف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر، معظم مشكلات الشعر الشائعة التي نعاني منها بالتحديد تقصف الشعر أو الهيشان أو التساقط أو ضعف النمو هي ضعف بصيلات الشعر بصورة أساسية ونظرًا لأن تلك المشكلات كثيرًا ما تعاني منها النساء والفتيات في مراحل عمرية مختلفة فإنه هناك بحث دائم من قبلهن عن أفضل الطرق لعلاج تلك المشكلات وهناك البعض منهم يفضلن الطرق الطبيعية بالوصفات الطبيعية لأنها غير مكلفة بالتأكيد ومجدية في النهاية وتقوم بحل المشكلة بسهولة على عكس بعض العلاجات والوصفات الطبية الأخرى لنسهل عليكم ذلك إليكم أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج تلف الشعر وتساقطه في المنزل.

وصفة اللبن والعسل لعلاج التلف

العسل يعمل مثل الكيراتين حيث يفرد الشعر المجعد والجاف ويقلل من التكسرات، والحليب يحد من التهابات فروة الشعر ويغذي الشعر بقوة لوجود الفيتامينات والأحماض الأمينية الهامة به، نحتاج فقط لإذابة ملعقة عسل حجمها كبير في كوب حليب كامل ونصب هذا المزيج في زجاجة رذاذ من أجل سهولة الرش على جميع أنحاء الشعر بدلًا من البلسم على أن يغسل الشعر بعدها جيدًا بحوالي ربع ساعة.

وصفة القرفة وزيت جوز الهند للشعر

وصفة بسيطة تعالج تقصف الشعر وتعزز من نموه لقدرتها على تنشيط الدورة الدموية بفضل مكوناتها ألا وهي ملعقة زيت جوز هند وأخرى قرفة “كميات متساوية من كلاهما حسب طول الشعر” ويتم وضع الوصفة على أجزاء الشعر المختلفة وتدليك الفروة أكثر من مرة وننتظر ساعة قبل التنظيف.

وصفة البيض والليمون لتنظيف الشعر

أفضل الوصفات المغذية للشعر والمنظفة له في نفس الوقت بفضل أحماض الليمون والبروتين الموجود في البيض، هنا نقوم بخلط عصير ليمونة مع بياض بيض فقط ويغطى الشعر بهما مع تغليفه بالبونيه لساعة.

وصفة زيت جوز الهند والسكر البني

لتلك الوصفة قدرة فائقة في تنظيف وتعقيم فروة الشعر من القشرة والتي تعتبر أول العوامل التي تضعف بصيلات الشعر وتؤثر على النمو في القضاء على القشرة يصير الشعر قويًا صعب التساقط وذو لمعان ورونق طبيعي بفضل السكر البني أما جوز الهند فينشط من عملية نمو الشعر بشكل أسرع، نخلط فقط ملعقة من الزيت مع ملعقتين سكر ونفرك فروة الشعر جيدًا بالمزيج الناتج حتى نقضي على القشرة وننشط الدورة الدموية.