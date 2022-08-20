الزبادي والمايونيز خلطة رهيبة: لشعر ناعم مثل الحرير وقنبلة في ترطيب الشعر ٢٠٢٢

نقدم لكم الزبادي والمايونيز خلطة رهيبة , حيث تعد أكبر مشاكل الشعر هي الهيشان والشعر المجعد الذي يصعب تصفيفه, فاليوم سوف نقدم لكم ماسك فعال جدا في التخلص من التقصف ومنع الهيشان فهو رائع جدا من حيث الترطيب والفرد من أهم مميزاته أنه أمن جدا علي الأطفال سوف يتخلص أطفالك من التنمر علي شعرهم ويعطيهم شعر أملس وحرير رائع جدا وليس هذا كل شيء بل, يعمل الماسك على التخلص من القشرة وتنظيف فروة الرأس ويعطي الشعر نعومة فائقة ولمعه طبيعية وخرافية, واليوم سوف نتعرف أكثر من خلال هذا المقال من موقع ثقفني علي طريقة عمل الزبادي والمايونيز خلطة رهيبة لشعر ناعم وجميل للغاية٢٠٢٢

مكونات عمل الزبادي والمايونيز خلطة رهيبة لشعر ناعم وجذاب للغاية وفي أقل وقت ممكن

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٤ملاعق من الزبادي.

١ملعقة كبيرة من المايونيز.

١ملعقة كبيرة من العسل.

١ملعقة صغيرة من خل التفاح.

١ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نتعرف الأن علي طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من المايونيز ومعها ٤ ملاعق من الزبادي ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العسل ونقلب جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من خل التفاح ونقلب جيداً. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي. الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال من الممكن استخدام الماسك مرتين في الشهر.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نقدم لكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالاتي:-.

ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بشامبو مناسب وبماء دافئ لفتح المسام الشعر .

بعد ذلك نقوم بتجفيف الشعر جيداً حتى نتخلص من أي ماء به.

ثم نقوم بوضع الماسك بطريقة متساوية من فروة الرأس حتي الأطراف وندلك الشعر جيداً.

نترك الماسك على الشعر لمدة نصف ساعة فقط وبعدها نغسل الشعر جيداً بشامبو والبلسم المناسب لكي.

سوف تلاحظين نعومة وترطيب هائل للشعر بإذن الله.

فوائد ماسك الزبادي والمايونيز لشعر مثل الحرير ونتائج مبهرة

إليكم الأن فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالآتي.