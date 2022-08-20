سحر كريم ميبو والخل قنبلة تبييض البشرة بشكل فوري وتحدي

سحر كريم ميبو والخل، من الكريمات القوية في التبييض وترطيب البشرة وإزالة السواد من البشرة أو سواء الجسم، يدخل كريم ميبو في كثير من الوصفات الطبيعية وذلك لفوائده المتعددة حيث يعمل تغذية البشرة ولمعانها، ويعمل على نضارتها وتفتيحها لاحتوائه على المرطب، ويعطي البشرة النعومة ويلطف التهابات الجلد ويعالجها وكثير من الفوائد الأخرى، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أي أثر ضار على البشرة وكل مكون من مكوناته له مفعوله الذي يقوم به وفائدته، والأشياء الطبيعية أفضل بكثير من الكريمات والمكياجات المليئة بالمواد الكيميائية الضارة، واليوم سوف نحدثكم مشاهدينا الكرام من موقع ثقفني عن مكونات عمل سحر كريم ميبو والخل لنضارة البشرة وشدها وتحدي.

مكونات عمل سحر كريم ميبو والخل لتبييض البشرة

سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم ميبو والنشا الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال عشرون دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

25 جرام كريم ميبو.

أربع معالق صغيرة من الخل.

خمسة عشر جرام اللبن البودرة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة عصير من الليمون.

ربع ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والخل لترطيب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما. نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة. ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم الخل ونقوم بخلطهم. يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب. ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت اللوز الحلو على الكريم ونضعه في علبة زجاجية. يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها.

طريقة الاستخدام

سوف نتحدث على أسهل طريقة لاستخدام الكريم السحري وهى كما يلي:-