نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه تحضير كيك جوز الهند مناسب لنظام الكيتو ولكل انظمه الدايت لرفع معدل الحرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب كثير من الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية مختلفة للتخسيس كنظام الكيتو ونظام السعرات المنخفضة وغيرها من أنظمة الدايت إلى تناول صنف حلو يكون قليل السعرات والدهون ومناسب لهم.

ولذلك سنقدم لهم اليوم طريقة عمل كيك جوز الهند الهش الخاص بالدايت اليوم ونظام الكيتو دايت والتي يمكن تناولها دون أن تؤثر على نظامهم الغذائي.

ويمكن تكرار استخدام مثل هذه الأكلات على مدار اليوم بعدد ٢ من المرات الأخرى وايضا يمكن ادراجها في نظام الكيتو دايت نظرا لاحتوائها على نسبة دهون مشبعه .

ولهذا يعتمد عليها أكثر خبراء التغذية العالميين ولأنها أيضا تساعد على مد الجسم بالكثير من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الجسم على مدار اليوم في النظام التخسيس المستخدم.

وجبة سناك مناسبة لنظام الدايت الصحي والتخسيس

يمكن الاعتماد على تجهيزها كوجبة سناك جاهزة يمكن تناولها صباحا على الإفطار عشان يمكن استخدام جوز الهند كحد انواع المواد الغذائيه التي يمكن استخدامها عن طريق تجهيز الكثير من انواع المواد الغذائيه.

التي يمكن ادخالها داخل النظام الغذائي الصحي وذلك لما يحتويه جوز الهند على زيوت مفيده للجسم تشمل الاوميجا 3 وايضا فيتامين ب 12 الذي يساعد في صحه العظام وتقويه انسجه خلايا الجلد

تعتبر هذه الحلوى نوع من انواع الماكولات التي يمكن الاعتماد عليها وادخالها في احد الانظمه الصحيه التي يتم الغرض منها بخساره الدهون الصعبه مع ازاله دهون البطن وذلك مع الاعتماد على القيام بتمارين يومية

مكونات تحضير كيك جوز الهند للدايت:

4 من البيض بدرجة حرارة الغرفة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوب من دقيق جوز الهند الناعم. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

طريقة تحضير كيك جوز الهند للدايت:

نقوم بفصل البياض والصفار ووضع كل منهم في وعاء عميق.

ثم نضيف الملح على بياض البيض ونقوم بخفقه جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

بعد ذلك نقوم بإضافة عسل النحل والفانيليا إلى صفار البيض ونقوم بخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة مزيج الصفار إلى بياض البيض مع التقليب جيدا من الأسفل إلى الأعلى.

ثم نضيف إليهم دقيق جوز الهند والبيكنج بودر ونقوم بالتقليب جيدا حتى تمتزج المكونات.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية الكيك ونقوم بدهنها بالزبدة جيدا ثم نضيف خليط الكيك فيها.

نلوم بإدخال الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط.

نترك كيك جوز الهند في الفرن لمدة عشرون دقيقة ثم نخرجها لتبرد قليلا ثم تقدم.

مكونات تحضير كيك جوز الهند لنظام الكيتو:

كوب من دقيق جوز الهند الناعم.

4 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

سكر ستيفيا للتخسيس.

طريقة تحضير كيك جوز الهند لنظام الكيتو:

نقوم بفصل البياض والصفار ووضع كل منهم في وعاء عميق ثم نقوم بإضافة الملح، إلى البياض ونقوم بخفقه جيدا بواسطة المضرب الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة السكر والفانيليا وزيت جوز الهند إلى صفار البيض، ونقوم بخفقهم بواسطة المضرب الكهربائي حتى يفتح لون الصفار.

بعد ذلك نقوم بإضافة مزيج الصفار إلى مزيج البياض مع التقليب من الأسفل إلى الأعلى بواسطة ملعقة كبيرة.

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه دقيق جوز الهند والبيكنج بودر ونمزجهم جيدا.

نقوم بإضافة دقيق جوز إلى خليط البيض بالتدريج مع التقليب الجيد من الأسفل إلى الأعلى.

ثم نقوم بإحضار صنينة الكيك وندهنها بالزبدة ثم نقوم بإضافة خليط الكيك إليها.

بعد ذلك نقوم بإدخال الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

توضع الكيك على الرف الأوسط وتترك لمدة عشرون دقيقة لكي تنضج.

نخرج كيك جوز الهند من الفرن ونتركها تبرد ثم تقطع وتقدم.

وفي النهاية نرجو ان نكون قد قدمنا لكم.