نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل كيراتين للشعر وصفة الكوكاكولا للشعر المموج والخشن هيتفرد بكوب واحد في المقال التالي
يعد مشروب الكوكاكولا من أفضل الوصفات التي تعمل على معالجة الشعر من التموج والخشونة التي تسيبه، سواء كانت وراثه أو أسباب تغيرات للعوامل الطبيعية ويعتبر استخدامه من أسهل الوصفات التي يسهل عملها بالمنزل دون بذل أي مجهود، كما يمكن خلطه أيضاً بماء الورد التجميلي ليكسبه العديد من الفوائد الهامة.
مكونات عمل مشروب الكوكاكولا للشعر
تم البحث في الفترة الأخيرة عن مشروب الكوكا كولا والفوائد التي يحتويها للشعر فبعد البحث تبين أنه ينعم الشعر المموج والخشن وسوف نعرض لكم مكونات الوصفة التي تحتجيها لتحصلي على شعر ناعم وقوي.
- عدد 2 أزازه من الكوكا كولا.
- طبق كبير فارغ.
- مصفف شعر والمسمى سيشوار.
طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا
- أولاً: قومي بوضع الشعر بطريقة خلفية وذلك عكس طبيعته أي للوجه.
- ثانياً: قومي بوضع مشروب الكوكا كولا على الشعر ببطيء حتى يصل مشروب بداخل فروة الشعر.
- ثالثاً: قومي بترك مشروب الكوكاكولا على الشعر لمدة تصل إلى ساعات قليلة في وقت يناهز ثلاث إلى أربع ساعات دون انقطاع.
- رابعاً: قومي بشطف الشعر جيداً بماء فاتر باستخدام الشامبو.
- أخيراً: قومي باستخدام مصفف الشعر حتى يجف تماماً.
الكوكا كولا وماء الورد
يعد ماء الورد من السوائل التي تعود بالنفع سواء للشعر أو الجسم و كان للبشرة أو كان للمعدة وسنتعرف على طريقة اضافة ماء ورد لمشروب الكوكاكولا وهي كالآتي.
- عدد 2 أزازه من الكوكا كولا.
- ماء الورد بنفس حجم العبوتان.
- طبق كبير ويجب أن يكون نظيف.
- سيشوار مصفف الشعر.
طريقة تحضير مشروب الكوكاكولا وماء الورد
- أولاً يجب أن تقومي بفرد الشعر على الوجه.
- ثانياً: قومي بوضع الإناء تحت الشعر حتى لا يسكب على الأرض.
- ثالثا: يجب أن تقومي بوضع خليط الكوكاكولا وماء الورد على الشعر بطريقة بطيئة حتى يتغلغل بداخل بصيلات الشعر.
- رابعاً: يجب أن تقومي بلف الشعر وتغطيته كله.
- خامساً: يجب أن تقومي بوضع الخليط على الشعر لمدة تصل إلى ساعتين أو أكثر.
- سادسا: قومي بغسل الخليط من الشعر بماء فاتر ثم قومي بغسله مره أخرى باستخدام الشامبو.
- سابعاً: أحضري مصفف الشعر وقومي بتصفيف شغرك جيداً على درجة حرارة متوسطة بعد غسله.
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