نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار نهائيًا بمكونات من البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الخلل في عنصر الميلانين الموجود في الجلد للمحافظة على توازن لون الجلد والبشرة من العوامل الأساسية في تغير لون البشرة واسمرارها، ولاسيما العوامل الخارجية الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على غمقان اللون الأساسي، ولهذا السبب تبحث الكثير من الرجال والنساء خاصة عن الطرق المختلفة لتفتيح لون البشرة والقضاء على الاسمرار طبيعيا وبعيداً عن مستحضرات التجميل التي تحملهم النفقات العالية التي لا يستطيع الجميع تحملها، ونقدم لكم في السطور التالية من هذا الموضوع مجموعة من الماسكات الطبيعية التي تعطي نتيجة فورية، فضلا عن بعض النصائح التي تساعد في تجنب اسمرار البشرة.

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة والقضاء على الاسمرار من أول استخدام

أثبتت المكونات و الماسكات التالية في إعطاء نتائج فعالة بعد استخدامها ولأول مرة، وتتمثل فيما يلي:

ماسك الحليب والعسل

الحليب والعسل لهم نتائج فعالة في إعادة إشراق ونضارة البشرة والحفاظ عليها رطبة ومشرقة دائما وتتمثل طريقة التحضير والاستخدام فيما يلي:

ثلاث ملاعق كبار حليب طازج.

ملعقتان كبار عسل ابيض.

يتم مزج المكونات معا والحصول على قوام متداخل، ثم يطبق على البشرة بعد تنظيفها وتجفيفها جيدا.

يترك لمدة من ثلث ساعة إلى نصف ساعة وتغسل البشرة بالماء جيدا.

يتم تكرار الماسك من مرتين إلى ثلاث مرات بالأسبوع.

ماسك الزبادي والموز

الزبادي والموز يغذي البشرة ويمدها بالكالسيوم والبوتاسيوم فضلا عن فيتامين c الأساسي لأوراق وتفتيح البشرة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

نصف حبة موز مهروسه.

ملعقة من الزبادي السادة أو الحليب الرايب.

يتم خلط المكونات معا، ثم ينظف الوجه بالماء وينشف.

يوضع الماسك على البشرة بالتساوي لمدة ربع ساعة.

ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر، يكرر الماسك من ٣- ٤ مرات أسبوعيا.

ماسك الكركم والزبادي

الكركم من المواد الطبيعية الفعالة جدا في مجال مستحضرات التجميل الطبيعية لتفتيح البشرة.