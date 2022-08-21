هاتي نشا وماء ورد وتعالي أقولك أزاي تفتحي البقع الداكنة والأسمرار في الوجه والجسم كله

البقع الداكنة المتواجدة في الجسم او في البشرة حيث تعتبر تلك البقع تسبب الضيق والإحراج للكثير من الفتيات حيث تجعلهم تلك المشكلة تقوم الكثير من الفتيات بالبحث عن بعض المنتجات التي تعمل على التخلص من تلك البقع نهائيا، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من افضل الوصفات التي تعمل على الحصول على جعل تلك البقع بيضاء كالحليب وتعتبر تلك الوصفات من افضل الإستخدامات التي تعمل تبييض تلك المناطق الداكنة افضل من إستخدام المستخضرات التجميلية او الدلكات او اجهزة الليزر لان تلك الأستخدامات غاليه الثمن ولا تعطي النتائج التي ترغبين بها ولا تتمكن من التخلص من تلك البقع الداكنة نهائيا وتعتبر من تلك الوصفات هي وصفة عصير الليمون او وصفة النشا او وصفة القهوة وغيرها من الوصفات الاخرى المتعددة وتعتبر وصفة عصير البرتقال من اقوى تلك الوصفات التي تجعل تلك المناطق بيضاء وتجعلكي تتخلصين من تلك البقع الداكنة نهائيا وعدم عودتها مرة اخرى مهما لزم الامر، حيث يمكننا خلط عصير البرتقال مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى للتخلص من تلك البقع بشكل صحي وبدون ترك اي اضرار على الجلد، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة البرتقال لتفتيح البقع الداكنة ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للوصول إلى نتائج جبارة.

مكونات عمل وصفة عصير البرتقال لتفتيح البقع الداكنة

ربع كوب من عصير البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة عصير البرتقال لتفتيح البقع الداكنة