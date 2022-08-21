نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي نشا وماء ورد وتعالي أقولك أزاي تفتحي البقع الداكنة والأسمرار في الوجه والجسم كله في المقال التالي
البقع الداكنة المتواجدة في الجسم او في البشرة حيث تعتبر تلك البقع تسبب الضيق والإحراج للكثير من الفتيات حيث تجعلهم تلك المشكلة تقوم الكثير من الفتيات بالبحث عن بعض المنتجات التي تعمل على التخلص من تلك البقع نهائيا، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية من افضل الوصفات التي تعمل على الحصول على جعل تلك البقع بيضاء كالحليب وتعتبر تلك الوصفات من افضل الإستخدامات التي تعمل تبييض تلك المناطق الداكنة افضل من إستخدام المستخضرات التجميلية او الدلكات او اجهزة الليزر لان تلك الأستخدامات غاليه الثمن ولا تعطي النتائج التي ترغبين بها ولا تتمكن من التخلص من تلك البقع الداكنة نهائيا وتعتبر من تلك الوصفات هي وصفة عصير الليمون او وصفة النشا او وصفة القهوة وغيرها من الوصفات الاخرى المتعددة وتعتبر وصفة عصير البرتقال من اقوى تلك الوصفات التي تجعل تلك المناطق بيضاء وتجعلكي تتخلصين من تلك البقع الداكنة نهائيا وعدم عودتها مرة اخرى مهما لزم الامر، حيث يمكننا خلط عصير البرتقال مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى للتخلص من تلك البقع بشكل صحي وبدون ترك اي اضرار على الجلد، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل وصفة البرتقال لتفتيح البقع الداكنة ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للوصول إلى نتائج جبارة.
مكونات عمل وصفة عصير البرتقال لتفتيح البقع الداكنة
- ربع كوب من عصير البرتقال.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة عصير البرتقال لتفتيح البقع الداكنة
- عليكي اولا بتنظيف المناطق التي تتواجد بها البقع الداكنة سواء في الوجه او الجسم.
- احضري طبق او وعاء وضعي به ربع كوب من عصير البرتقال وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة ونصف من النشا وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد تجانس عصير البرتقال والنشا وزيت جوز الهند وضيفي ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وقومي بتقليب وخفق تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس وتصبح ذات قوام كريمي.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على هذه المناطق التي ترغبين بتفتيحها وقومي بترك تلك الوصفة لمدة ساعة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل هذه المناطق جيدا بالماء البارد حتى تصبح نظيفة وبعد ذلك قومي بتكرار إستخدام هذه الوصفة مرتان في كل إسبوع حتى تتخلصين من تلك المشكلة.
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