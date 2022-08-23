نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للتاتو.. طريقة صبغ الحواجب في البيت طبيعياً بدون مواد كيماوية تدوم لفترة طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب، إن الاهتمام بمظهر الحواجب ولونها خطوة أساسية من خطوات الاهتمام بجمال الوجه، حيث تعطي الحواجب مظهر مختلف تمامًا وجمال رائع إذا تم تنسيقهم وصبغهم باللون والشكل المناسب للوجه، وقد تذهب بعض السيدات لصالونات التجميل حتى تقوم بصبغ الحواجب، ولكن ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي أفضل طريقة لصبغ الحواجب في المنزل بأقل التكاليف وفى أسرع وقت.

أفضل طريقة لصبغ الحواجب في المنزل

هناك العديد من الطرق التي تستخدم في صبغ الحواجب في المنزل، حيث يمكن إن تقومي بذلك باستخدام الصبغات التي تباع في الصيدليات، حيث يمكنك اختيار اللون المناسب لكي، ثم تطبيقها على الحواجب، أو يمكنك استخدام الحناء الطبيعية في تحضير صبغة الحواجب.

طريقة صبغ الحواجب باستخدام الصبغات الجاهزة

تعد طريقة استخدام صبغة الحواجب سهلة وبسيطة فلن تحتاجي لأكثر من 15 دقيقة حتى تنتهي من صبغ حواجبك في المنزل، فكل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

اغسلي الحواجب ونظفيها جيداً وقومي بإزالة أي مستحضرات بها ثم جفيفهم.

حضري صبغة الحواجب الجاهزة باتباع الطريقة الموضحة على العبوة الخاصة بها (مع مراعاة إتباع التعليمات والإرشادات بدقة).

طبقي الصبغة على الحواجب باستخدام فرشاة حواجب سهلة الاستخدام.

أنتظري لمدة 10 دقائق، ثم قومي بمسح الحاجب بقطنة مبللة بالماء.

أهم النصائح عند استخدام صبغة الحواجب الجاهزة

على الرغم من سهولة استخدام صبغة الحواجب إلا أنه يجب إتباع بعض التعليمات حتى تحصلي على نتائج رائعة بدون مشاكل، ومن أهم تلك التعليمات ما يلي:

عليكي استخدام الصبغات المخصصة للحواجب فقط، وعدم استخدام صبغات الشعر حتى لا تؤثر سلبًا عليكي.

اختاري اللون المناسب للون بشرتك وشعرك، حتى تحصلي على مظهر متناسق وجميل.

قومي بإجراء اختبار الحساسية، حتى تتأكدي من عدم وجود تحسس من مكونات الصبغة.

طريقة صبغ الحواجب باستخدام الحناء الطبيعية

يعد استخدام الحنا في صبغ الحواجب هو أكثر الطرق الآمنة، ولكن عليكي التأكد من تحضير اللون المناسب بدقة قبل الاستخدام، ولصبغ الحواجب بالحناء، عليكي إتباع الخطوات التالية: