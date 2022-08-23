مجبوس لحم سعودي بأسهل وأسرع طريقة وبنكهة لذيذة ومميزة وشهية

مجبوس لحم سعودي ، من أشهر الأكلات الشعبية السعودية، والذي يعشقه الصغار والكبار، ويحظى بإقبال الجميع أيضًا، كما أنه يشتهر تقديمه في المناسبات والأعياد، وهو منتشر بكثرة في الوطن العربي، وخاصة دول الخليج، كما أنه من الأكلات اللذيذة والشهية التي لا مثيل لها، وأهم ما يميزه التوابل حيث تكسبه المذاق الخاص والمميز، بالإضافة إلى شكله الجذاب، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية عديدة، كما يمكنكم تجربة مندي اللحم وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مجبوس لحم سعودي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات مجبوس لحم سعودي

يتكون مجبوس لحم من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 ملاعق كبيرة زيت.

لحم بعظم.

فصوص ثوم .

ورق غار.

أعواد قرفة.

قرنفل.

لومي.

ينسون نجمة.

هيل.

فلفل أسود حب.

كزبرة حب.

ملح.

حبات بصل صغير.

ماء مغلي.

مقادير خليط الزعفران

ملح.

ربع ملعقة صغيرة زعفران.

ربع كوب ماء ورد.

مقادير الحشوة

3 حبات بصل مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة سمنة.

كوب زبيب منقوع.

ملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

كوب حمص مسلوق.

3 ملاعق كبيرة ماء ورد.

مكونات الأرز

5 أكواب أرز بسمتي مغسول ومنقوع.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة كبيرة ملح.

6 أكواب ونصف مرق.

ملعقة كبيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل مجبوس لحم سعودي بخطوات سهلة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت وقطع اللحم، ثم نحمرها من الجهتين. ثم نغمر اللحم بالماء المغلي، ثم نزيل الرغوة من الوجه. ثم نضيف فصوص ثوم والبصل واللومي والتوابل، ثم نقلب قليلًا. بعد ذلك نغطي الحلة ونتركها حتى ينضج اللحم تمامًا. ثم نضيف الملح ونقلبهم. بعد ذلك نرفع الحلة من على النار. ثم نخرج اللحمة من المرق ونضعها جانبًا في صينية. ثم نصفي المرق من التوابل. بعد ذلك نحضر خليط الزعفران، نحضر وعاء ونضيف إليه الملح والزعفران وماء الورد، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط. ثم ندهن اللحم بالخليط. ثم نشوي اللحم في الفرن.

طريقة تحضير حشوة مجبوس لحم سعودي

نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها البصل ونقلب باستمرار حتى يتكرمل، وعندما يلتصق البصل بالمقلاة نضيف القليل من الماء. ثم نضيف السمنة ونقلب باستمرار حتى تذوب. بعد ذلك نضيف الزبيب ونقلب قليلًا. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والكركم والقرفة والهيل، ثم نقلب لمدة دقيقة. ثم نضيف الحمص وماء الورد ونقلب قليلًا. بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار، وبذلك تكون جاهزة.

طريقة عمل الأرز