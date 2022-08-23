وصفة صاروخية لتفتيح الوجه والجسم والمناطق الغامغة مثل ملكات الجمال

تعاني العديد من الفتيات من مشاكل سواد الوجه واليدين والجسد، وتبحث العديد من الفتيات عن طرق لجعل أيديهن ووجوههن وأجسادهن بيضاء مثل الحليب، وتبييض الوجه والرقبة من خلال القضاء على التجاعيد والعيوب الموجودة في المناطق التي تعتبر فيها هذه المشكلة من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات، فإن صالونات التجميل تأتي من بين أفضل الأساليب لإضاءة الوجه والرقبة بشكل جماعي،هذه المرافق باهظة الثمن لذلك يجب استخدام العلاجات الطبيعية التي تفتح الوجه والرقبة بأسعار معقولة، وسنعطيك أنت وكل فتاة الوصفة الطبيعية الأكثر فاعلية والتي تعمل على تبييض الوجه والجسم واليدين، وسنوفر لك المكونات الضرورية أسفل هذا المقال حتى تسفر هذه الوصفة عن نتائج مبهرة وهذه الوصفة هي واحدة من الطرق السريعة والقوية التي تمنحك النتائج التي تريدها.

ماسك التفتيح السريع للوجه والرقبة في أسرع وقت ممكن

المكونات

3 ملاعق من النشا

ملعقة واحده من زيت جوز الهند

ملعقة واحده من العسل الابيض

ملعقة واحده من ماء الورد

ملعقة واحده من عصير الليمون

طريقة التحضير

إضافة ثلاثة ملعقة من النشا وملعقة واحد من العسل الأبيض إلى وعاء صغير ويجب خلط الاثنين جيدًا حتى يتجانس تمامًا. بعد ذلك حرك المكونات مرة أخرى حتى تمتزج جيدًا قبل إضافة ملعقة مليئة بماء الورد وملعقة شوربة من عصير الليمون. بعد تجانس هذه المكونات اغسل بشرتك بالماء حتى تصبح نظيفةوتأكد من غسل جيدا أيضًا. بعد ذلك طبقي هذه الوصفة التخيلية على هذه المناطق واتركيها لمدة نصف ساعة. بعد مرور تلك الفترة الزمنية اشطف الوجه والرقبة بالماء الساخن، كرر هذا الإجراء ثلاث مرات كل أسبوع وفي غضون عشرة أيام فقط سيكون لديك وجه ورقبة بيضاء مثل الحليب.

ماسك النشا مع عصير الليمون وصابونة دون للتفتيح الجسم والوجه

المكونات

4 ملعقة من النشا

صابونة دوف مبشوره ناعم

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقتين من زيت جونسون

طريقة التحضير

نبدأ بتوفير وعاء مناسب لحجم المكونات التالية، نضيف بعد ذلك صابون Dove إلى الوعاء، ونسخنه حتى يذوب تمامًا على النار ونرفعها عن النار ونضيف النشا وزيت جونسون للأطفال، مع التحريك باستمرار حتى تمتزج المكونات جيدًاأخيرًا، نأخذ حمامًا ساخنًا للسماح بفتح المسام وإضافة وصفة صابون بعد 20 دقيق، ضع جسمك في ماء فاتر بعد الانتها يمكنك وضع كريم مرطب على الفور للحصول على بشرة نضرة ونقية وخالية من البقع البنية