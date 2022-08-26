استخدمي كريم الخميرة والنشا لتسمين الخدود وجعلها أكثر نضارة وجمال.. وشك هيبقى مدور زي القمر ليلة تمامه

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عمر شويل - جدة استخدمي كريم الخميرة والنشا لتسمين الخدود وجعلها أكثر نضارة وجمال.. كريم الخميرة والنشا لتسمين الخدود من الوصفات الطبيعية التي لم يتوقف البحث والتنقيب عنها في الوصفات المستخدمة للبشرة، حيث أن كافة الفتيات يهتممن بجمالهن وبشرتهن وبعضهم أحيانا ما يلاحظن أن الوجه أصبح هزيلا إلى حد ما، وبالتالي يجب عليهن البحث عن ما يمنحهن خدودا مشرقة، وفيما يلي نقدم لك وصفة فعالة للحصول على ذلك الوجه الجميل الذي ترغبين فيه.

استخدمي كريم الخميرة والنشا لتسمين الخدود وجعلها أكثر نضارة وجمال

تأكدي من توافر بعض الخميرة بيرة في منزلك، مع كيس نشا لكي تصنعي هذه الوصفة وتستخدمينها بالطريقة التالية:

ذوبي الخميرة في حوالي نصف كوب ماء.

بعد ذلك ضعي بعض النشا بقدر مناسب على الخميرة مع الاستمرار في التحريك.

وزعي الكريم على الخدود التي تريدين تسمينها، وبعدين انتظري حوالي نصف ساعة

اغسلي وجهك ببعض الماء واحتفظي بباقي الخليط لاستخدامه في اليوم الثاني.

الخميرة والنشا والعسل لتسمين الوجه

إن كانت تتوفر لديك هذه المكونات فأنت جاهزة لصنع هذه الوصفة والمكونات كما يلي:

زيت الصبار.

جنزبيل مبشور.

زيت السمسم.

عسل أبيض.

نشا وخميرة.

الطريقة:

ستضعي بعض النشا مع العسل في برطمان وتغلقينه جيدا ثم تبدأين برجه حتى تختلط المكونات.

ضعي بقية المكونات عليها وأكملي الرج مرة أخرى ثم دعيه حوالي ساعة.

تأكدي من ذوبان كافة المكونات التي تذوب جيدا، ثم نظفي بشرتك وعرضيها لبعض بخار الماء.

ادهني وجهك بالخليط واكملي مسؤولياتك المنزلية لمدة حوالي ساعة ونصف وستلاحظي أن الخليط قد جف على وجهك إلى حد ما.

ابدئي بفركه برفق ثم اغسلي وجهك بعناية وتخلصي من أي بقايا من الخليط على وجهك.

كرري الوصفة مرة واحدة في الأسبوع وبعد مرور شهر ستلاحظي نتيجة ممتازة.

فوائد النشا والخميرة للبشرة

الخميرة بالذات من أكثر المكونات المفيدة للبشرة ولكن الحديث هنا عن النوع الحي منها والمعروف باسم الخميرة بيرة بينما الخميرة الجافة مفيده بالفعل ولكن ليست بقدر الخميرة الحية.

تتفق المكونات في إفادة البشرة في تجديد خلاياها وتقشير الطبقة الخارجية بما يسمح للطبقات الداخلية بالظهور.

كذلك فهي تنظف المسام وتزيل الرؤوس السوداء وتساهم في عدم تكاثر الحبوب التي تكون ظاهرة في البشرة.

كما أنها تقضي على الالتهابات والتوقعات وتخفف من ظهور الندبات وتساهم في تسمين الوجه وإظهاره أكثر امتلاء.