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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير قناع سحري مضاد للشيخوخة للقضاء على التجاعيد بمكونات طبيعية بطريقة فعالة جداً، إليكي سيدتي كيفية إعداد قناع غاية في الروعة يشد البشرة ويزيل علامات التقدم في السن بفاعلية، يحارب علامات الشيخوخة والتجاعيد المبكرة و سنحتاج إلى الجزر لتحضير هذا القناع في الجزر يؤخر ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالبشرة، كما نحتاج إلى البطاطس فهي تعتبر كولاجين طبيعي للبشرة.

قناع سحري مضاد للشيخوخة

يتكون القناع من العناصر التالية:

ثمرة جزر.

ثمرة بطاطس.

ملعقة من بودرة الجيلاتين.

شد البشرة وإخفاء الخطوط

خذ الجزرة وقم بتقشيرها لتزيل القشرة الخارجية ثم باستخدام المبشرة قم بنشرها حتى تحصل على الجزر المبشور، وبعد ذلك استخراج عصير الجزر الخالص باستخدام مصفاة وضعه في وعاء، ومن جانب آخر خذ حبة البطاطس وقم بتقشيرها ثم ابشرها باستخدام مبشرة حتى تحصل على البطاطس المبشورة، وبعد ذلك قم باستخراج عصير البطاطس باستخدام مصفاة و أضفه إلى عصير الجزر ثم امزج عصير البطاطس مع عصير الجزر جيداً.

طريقة تحضير القناع وتطبيقه على البشرة

وبعد ذلك قم بإضافة بودرة الجيلاتين وامزج مجدداً ثم ضع هذا الخليط في مقلاة مناسبة أو إناء قابل للطهي، وارفعه على النار حتى يغلي لمدة دقيقة وبعد ذلك دعه يبرد قليلاً ثم يصبح جاهز للاستخدام، قم بتنظيف البشرة جيداً قبل تطبيق هذا القناع وبعدها طبق هذا الخليط على بشرة الوجه بالكامل، يتم وضع طبقة رقيقة من الخليط على البشرة واتركه حتى يجف تماماً وبعد أن تجف الطبقة الأولى ضع طبقة ثانية رقيقة من الخليط، ثم اترك الخليط حتى يجف تماماً على البشرة وبعد ذلك قم بإزالته ونزعه من البشرة بأطراف الأصابع.

هذا القناع يعمل أيضاً على إزالة الشعر الزائد من الوجه كما أن له دور فعال في صفاء ونقاء البشرة، بعد نزع القناع بغسل بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد وبعد ذلك قم بترطيب بشرتك بمرطب اليومي أو بأي زيت مرطب، ومباشرة ستلاحظ أن بشرتك أصبحت مشدودة ونضرة ستحصل على بشرة أكثر إشراقة وأصغر سناً، وللحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع.