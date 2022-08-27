نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أسباب تساقط الشعر وعلاجه خلال 3 أسابيع فقط بمكونات طبيعية ومنتجات طبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي أسباب تساقط الشعر وما هو المعدل الطبيعي لتساقط الشعر يومياً ، يوجد تساؤلات كثيرة حول تساقط الشعر وعلاج تساقط الشعر وكيفية الحفاظ عليه وحمايته من التساقط ، أن الشعر الكثيف يعطي مظهر أكثر شبابي وشكل جذاب وجميل أن الشعر تاج المرأة فعليك الأهتمام به ، فاليك هذة المقالة عن جميع اسباب تساقط الشعر وكيفية علاجه.

ما هي أسباب تساقط الشعر

يجب قبل معرفة اسباب تساقط الشعر ان نعرف كمية الشعر في رأس وهي تراوح كمية الشعر على الرأس بين 80,000 – 120,000 شعرة، أن المعدل الطبيعي لتساقط الشعر هو 50 – 150 شعرة يوميًا يٌعد أمرًا طبيعيًا، 9% من نسبة الشعر في مرحلة النمو ويسمى Baby Hair وأن تساقط الشعر بالنسبة الطبيعية أمر غير مقلق وطبيعي جداً ولكن يجب الأهتمام به والعناية حتى لا يتساقط أكثر من معدل التساقط الطبيعي.

أسباب تساقط الشعر عند النساء

تساقط الشعر الوراثي.

تساقط الشعر الكاذب .

التقدم في العمر.

التوتر وتساقط الشعر .

أمراض الغدة الدرقية .

الحمل وتساقط الشعر.

تساقط الشعر بعد إنقطاع الطمث.

سوء التغذية واتباع حميات غذائية شديدة.

فيتامين دال وتساقط الشعر.

داء الثعلبة (Alopecia Areata).

بعض الأدوية.

ثعلبة الشّد.

مرض السكري.

الإفراط في العناية بالشعر.

متى يكون تساقط الشعر خطير؟

عندما يكون أكثر من معدل تساقط الشعر الطبيعي وهو 50 – 150 شعرة يوميًا .

ظهور فرغات في فروة الشعر .

تراجع خط الشعر ويفضل استشارة الطبيب المختص .

السبب الوراثي لتساقط الشعر

أن الصلع الوراثي وكثافة الشعر يعتمد على عوامل جينية وراثية من كلا الوالدين، وعند التقدم في العمر يقل عدد بصيلات الشعر تدريجياً مما يؤدي إلى الإصابة بالصلع الوراثي أو بظهور فرغات في الشعر.

هل الحالة النفسية تسبب في تساقط الشعر ؟

الاجابة نعم يعد الحالة النفسية السيئة والمضطربة من أهم الأسباب لتساقط الشعر فأن التوتر يعمل على تساقط الشعر بكثرة بسبب أن جسمك يفرز هرمون الكورتيزول الذي يُعرف باسم “هرمون الإجهاد” إستجابة الجسم لتقليل التوتر فيسبب تساقط الشعر.

أفضل منتجات طبية لعلاج تساقط الشعر

دواء فيناسترايد (Finasteride)

. الأنثرالين (Anthralin)

العلاج الجراحي

كورتيكوستيرويدات (Corticosteroids)

مينوكسيديل (Minoxidil – Rogaine)

علاج التساقط بأطعمة غنية بالبروتين

أكثري من الفاكهة فهي تحتوي على كثيرنسبة كبيرة من المعادن وفيتامينات.

تناولي نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الأسماك واللحوم والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة لتلبية احتياجات جسمك من الحديد.

يحتوي على الأسماك واللحوم والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة لتلبية احتياجات جسمك من الحديد. سمك السلمون يعلم معظمنا أن سمك السلمون مليء بالبروتين عالي الجودة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس. يوفر هذا بيئة جيدة لصحة الشعر ونموه.

مليء بالبروتين عالي الجودة وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة فروة الرأس. يوفر هذا بيئة جيدة لصحة الشعر ونموه. البيض مصدر كبير للبروتين والبيوتين ، وهما عنصران مغذيان ضروريان للغاية لنمو الشعر. تناول البروتين الكافي مهم لنمو الشعر لأن بصيلات الشعر تتكون في الغالب من البروتين.

العسل +اللبن.



لحم الطيور الأبيض لما له من فوائد صحية لسلامة الشرايين ولما يحويه من بروتين مفيد في كثافة الشعر.

أفضل زيوت لعلاج مشاكل الشعر