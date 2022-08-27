طريقة عمل كريم باف بعجينة الشو وحشوة لذيذة ومميزة لألذ الحلويات الفرنسية

طريقة عمل كريم باف حيث يعتبر من أهم الحلويات الغربية التي يعشقها الكثير وتم انتشارها على مستوى واسع في دول العالم المختلفة لذلك نعرض لكم طريقة عمل كريم الباف التي تتميز بالعجينة الخفيقة والتي تسمى بعجينة الشو.

طريقة عمل كريم باف

المكونات

نصف كوب من الزبدة غير المملحة.

كوب من الماء.

كوب من الطحين.

رشة من الملح.

4 بيض.

نصف ملعقة من الفانيليا.

2 كوب ونصف من الحليب السائل.

كوب من القشطة.

كوب وربع من السكر الناعم.

60 جرام من الشيكولاتة الداكنة.

6 ملاعق من الماء الفاتر.

4 ملاعق صغيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

يتم خلط الماء والزبدة في إناء على نار متوسطة حتى تصل إلى الغليان ثم يوضع الدقيق والملح إلى الإناء والمزج جيدا ثم يرفع الإناء من على النار.

ويوضع البيض عليه بالتدريج ويتم المزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم يتم إحضار إناء معد لدخول الفرن وتغليفه بورق الزبدة ويدخل فرن ساخن من قبل.

ويترك لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة مرتفعة ثم يتم تخفيض الحرارة وترك العجينة لفترة 20 دقيقة .

ثم يتم مزج اللبن مع الفانيليا ووضع القشطة مع ربع كوب من السكر الناعم وملعقة من الفانيليا وخلط المكونات جيدا.

ووضعها على خليط اللبن ثم يتم قطع الكريم بف من النصف ووضع هذا الخليط عليه وغلقه مرة ثانية.

تحضير طبقة التغليف

يتم وضع الشيكولاتة الداكنة مع الزبدة في إناء على نار هادئة ثم يوضع السكر الباقي مع الفانيليا ويمزج الخليط جيدا ويوضع على وجه الكريم بف.

كريم بف بالكاستر

المكونات

2 كوب دقيق.

5 بيضات.

1 ½ كوب ماء.

½ كوب زبدة.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب كاستر للحشو.

طريقة التحضير

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة أقل من المتوسطة ويتم تغليف الإناء المعد لدخول الفرن بالزبدة ثم يوضع الماء في إناء مع الزبدة مع الملح وتمزج المكونات بالمضرب الكهربائي ثم يوضع على نار متوسطة حتى يصل إلى الغليان.

ثم يتم رفع الإناء من على النار ويوضع عليه الدقيق مع الاستمرار في المزج جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم يوضع على العجين البيض وتمزج جيدا ثم يوضع في كيس الحلواني ويتم تشكيله في شكل وردات صغيرة ويوضع في أناء الخبز.

ويدخل الفرن المشغل من قبل لمدة 20 دقيقة ثم يوضع الكاستر في كيس حلواني ويزين به وردات كريم الباف ويقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كريم باف حيث أنها من أشهر الحلويات الغربية المفضلة لدي كثير من الأفراد لذلك عرضنا طريقة أعدادها في خطوات بسيطة وسهلة.