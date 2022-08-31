نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي نشا وبنجر وتعالي أقولك هتوردي شفايفك وخدودك أزاي وتكوني ملكة جمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكي تقوم الفتيات والسيدات بتوريد الشفايف والخدود فقد تلجأ كلا منهم إلى إستعمال مستحضرات التجميل حيث توجد أشياء عديدة في هذه المستحضرات تكون قادرة على ذلك ومن أهمها هو الروج أو أحمر الشفايف وغير ذلك الكثير، وتوجد ألوان ودرجات كثيرة من الروج وأن هذا اللون يكون علي حسب الرغبة فهو يساعد بالفعل على إخفاء إسمرار الشفايف المزعج بالنسبة لجميع الفتيات بلا إستثناء، فمن المعروف أن هذا الروج تأثيره يدوم لعدة ساعات فقط ومع كثرة إستخدامه فهو ممكن أن يتسبب في وجود أضرار على الشفايف فيحدث لها تشققات تجعل شكلها غير لائق وتؤثر تأثير سلبي على الشكل العام بالنسبة للوجه، ففي هذه الحالة تشعر الفتاة بالإكتئاب وتريد أن تتخلص من هذه المشكلة لأن جمال الوجه وعدم وجود مشكلة به يعد بالنسبة لكل فتاة هو الحلم الذي ترغب في الحصول عليه ولكن بطريقة طبيعية لا تترك آثار سلبية كما حدث عند إستعمال هذه المستحضرات، فلكي نقوم بتوريد الشفايف والخدود بشكل سريع وبدون أضرار جانبية للشفايف أو للبشرة لابد من إستخدام الخلطات الطبيعية. مكونات خلطة النشا والبنجر لتوريد الشفايف والخدود ثمرة واحدة صغيرة الحجم من البنجر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين. طريقة عمل خلطة النشا والبنجر لتوريد الشفايف والخدود قومي بإحضار وعاء مناسب ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضع هذا الوعاء على النار ونتركه حتى الغليان وفي هذا الوقت نقوم بتقشير ثمرة البنجر.

ثم يتم غسلها جيدا وقومي بتقطيعها على شكل مكعبات ونضعها في الماء المغلي ليتم سلقها بطريقة جيدة ليسهل هرسها.

ونرفعها من على النار ويتم تصفيتها ونضع مكعبات البنجر في طبق ونقوم بهرسها لتكون ناعمة ثم نضيف إليها ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثم قومي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين ويتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها ونضعها في علبة نظيفة وعند الإستخدام نضع هذه الخلطة على الخدود والشفايف يوميا وقبل النوم مباشرة.

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