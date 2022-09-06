نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحواوشي الاسكندراني الأصلي بألذ خلطة وتتبيلة اسكندرانية والطعم حكاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم العديد من الناس بشراء اي مأكولات من محلات المطاعم الخارجية مثل شراء البيتزا والحواوشي والكبدة وغيرها من المأكولات الاخرى ونتيجة لتناول لهذه المأكولات نلاحظ إصابة العديد من الناس بالعديد من الامراض المختلفة نتيجة لتناول هذه المأكولات الخارجية لانها من المحتمل ان تكون عرضة للتلوث لذلك علينا بعمل تلك المأكولات في المنزل بطريقة بسيطة وصحية، ونلاحز أقبال العديد من الاطفال والكبار على تناول الحواوشي لانه من الوجبات السريعة التي تقدم بطعم لذيذ وشهي عن طريق حشوه في ساندوتشات وكذلك يمكننا تناول معه العديد من المقبلات والمخللات الاخرى المختلفة مثل المخللات بجميع انواعها مثل مخلل الجزر او مخلل اللفت لو الخيار وغيرها من المخللات الاخرى. مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني نصف كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

نصف كوب من عصير الطماطم.

حبتان إثنان من البصل.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

ثلاث حبات من الفلفل الاخضر.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الاسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من السبع بهارات.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من جوزة الطيب.

خبز للحشو. طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني احضري طاسة كبيرة وعميقة وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من الزيت وضعيها على نار هادئة وضعي بها حبتان من البصل المفروم وثلاث حبات من الفلفل الاخضر المفروم ونصف كيلو من اللحمة المفرومة وعليكي بتقليب تلك المكونات جيدا.

بعد ذلك عليكي بوضع البهارات المختلفة الملح والفلفل الاسود والزنجبيل وجوزة الطيب والسبع بهارات والبهارات المشكلة وبهارات اللحمة والشطة ونصف كوب واحد من عصير الطماطم وعليكي بتركها حتى تنضج.

بعد نضج هذه اللحمة قومي برفعها من على النار ثم احضري الخبز وقومي بفتحه وضعي به كمية اللحمة المفرومة وعليكي بوضعها في الصينية.

بعد رص الحواوشي في الصينية قومي بإدخالها في الفرن لحتى تنضج وعند نضجها قومي بإخراجها من الفرم لتناولها بطعم لذيذ.

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