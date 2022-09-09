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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر النشا والقهوة الرهيب للتخلص من الرؤوس السوداء وتفتيح البشرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة مقشر القهوة والنشا ، يعتبر من المقررات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت وتعمل أيضاً على شد البشرة وتفتيح المناطق الحساسة الداكنة، وتعمل على إزالة البثور السوداء والشوائب العالقة في المسامات، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على مفسرات طبيعية لا تضر بالبشرة لتفتيح البشرة والتخلص من البثور، ويتكون هذا المقشر من مكونات طبيعية وخالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة فيما بعد، وتعمل القهوة على التخفيف من الحكة والاحمرار، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع مقشر القهوة والنشا الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة.
مكونات عمل مقشر القهوة والنشا
يتكون مقشر النشا والقهوة من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من البن.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- 2 نقطة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير مقشر القهوة الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء وهي كالآتي:-
- تحضير طبق عميق ونضع به زيت جوز الهند والنشا ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من القهوة والليمون وزيت الزيتون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.
- نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم نخرج الخليط ونتركه خارجاً.
- نشطف البشرة جيداً بالماء ونخففها جيداً من الماء ونضع عليها الكريم مع التدليك بلطف بحركة دائرية.
- نترك الكريم على البشرة لمدة عشر دقائق ثم بقطنة مبللة بالماء البارد ونمسح بها الوجه بلطف.
- ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً ثم تجفيفه ونقوم باستخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.
فوائد النشا للبشرة
هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-
- يعمل على التخلص من البثور السوداء والبقع السوداء والتخلص من حروق الشمس.
- التخلص من حب الشباب التي توجد في البشرة والآثار التي بعدها.
- تساعد البشرة في التخلص من الشوائب المتراكمة والزيوت الزائدة بالبشرة.
- يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة والبقع الداكنة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
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