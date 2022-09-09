نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزيلي تجاعيدك وشدي وجهك في لحظات مع أسرع كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد وشد الوجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك أفضل كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد وشد الوجه حيث يوجد العديد من الماسكات الطبيعية التي تبحث عنها كثير من الفتيات لكي تساعدها على شد الوجه والتخلص من التجاعيد التي تظهر على البشرة وخاصة عندما تظهر في وقت مبكر من العمر، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد وشد الوجه بشكل آمن.

وصفة البروكلي واللبن الزبادي لإزالة التجاعيد

يتم سلق حوالي 200 جرام من البروكلي في وعاء مناسب على النار وبعد أن ينضج يتم تصفية وطحنه حتى يصبح ناعم ويمكن استخدام الخلاط الكهربائي بعد ذلك يتم إضافة فنجان من زيت الزيتون الطبيعي وتخلط المكونات سويا ثم إضافة ملعقة كبيرة من لبن الزبادي ويتم خلط المكونات حتى تصبح متجانسة بعد ذلك يتم توزيعها على البشرة لمدة 25 دقيقة وبعد ذلك تشطف بالماء البارد ويفضل استخدام هذا الماسك مرة واحدة أسبوعياً لزيادة إنتاج الكولاجين في البشرة وتجديد الخلايا حتى تصبح البشرة جميلة وج

نضرة ومشدودة.

وصفة بياض البيض لشد البشرة

يمكن استخدام بياض البيض والليمون لشد البشرة والتخلص من التجاعيد من خلال تجهيز بياض بيضة واحدة وخفقها جيداً وإضافة إليها ملعقة من عصير الليمون وتقلب المكونات سويا ثم يتم توزيعها على البشرة جيداً بعد أن يتم غسل البشرة أولا وتترك لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يشطف بالماء ثم غسل البشرة بالغسول الخاص بالبشرة على حسب نوع البشرة ويفضل استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع بفضل احتواء على مضادات الأكسدة والبروتين التي تعمل على شد البشرة وإعادة شبابها.

ماسك النشا لشد الوجه

يساعد هذا الماسك على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة في نفس الوقت ويمكن تجهيزه في وقت قليل.

يتم تجهيز وعاء مناسب وإضافة بياض بيضة وملعقة من النشا وعسل النحل وتخلط المكونات سويا حتى تتجانس مع بعضها ثم يتم توزيعها على الوجه وعلى الرقبة لمدة 25 دقيقة ثم تشطف البشرة بالماء ويتم تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع لكي تتمكني من الحصول على نتائج سريعة في وقت قليل عند المداومة على استخدام هذا الماسك