نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم الطبيعي الليلي للحصول على بشرة مشدودة لمحاربة شيخوخة البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير الكريم الطبيعي الليلي للحصول على بشرة مشدودة صافية ومتوهجة، إليكي سيدتي كيفية تحضير كريم ليلي مضاد للشيخوخة باستخدام مكونات بسيطة موجودة في كل منزل، سنحتاج إلى البطاطس فهي تشد البشرة وتجعل التجاعيد تختفي بالإضافة إلى دورها في التقليل من جفاف الجلد، كما أن البطاطس تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد ونحتاج أيضاً إلى الجزر، بالجزر يرطب البشرة ويكافح الشيخوخة كذلك نحتاج إلى ماء الورد فهو يرطب البشرة ويبطئ الشيخوخة، كما نحتاج إلى جل الألوفيرا فهو يمنع ظهور علامات التقدم في السن على البشرة.

الكريم الطبيعي الليلي للحصول على بشرة مشدودة

يتكون الكريم من العناصر التالية:

ثمرة بطاطس صغيرة الحجم.

جزرة.

كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

كبسولة من فيتامين ه‍ أو قطرات من الزيت.

علاج شيبخوخة البشرة ومحاربة التجاعيد

خذ ثمرة البطاطس وقشريها ثم قطعيها إلى شرائح صغيرة ومن ناحية أخرى خذ الجزرة وقومي بتقشيرها ثم قطعيها إلى شرائح صغيرة، بعد ذلك ضعي شرائح البطاطس والجزر في الخلاط الكهربائي وأضف ماء الورد أو يمكنك استخدام المياه المعدنية، اطحن المكونات جيداً ثم قم بتصفية الخليط بواسطة مصفاة لاستخراج العصير من المكونات، اسكبي العصير في إناء قابل للطهي وأضف إليه النشا ثم اخلط جيداً حتى يصبح الخليط بدون تكتلات.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه

ضع الإناء على نار خفيفة واستمر في التحريك حتى تحصل على خليط كريمي، بعد ذلك ضع مقدار 3 ملاعق كبيرة من الخليط في وعاء وأضف إليه جل الألوفيرا والعسل ثم اخلط جيداً، ويمكنك إضافة بضع قطرات من فيتامين ه‍ واخلط مجدداً ثم احتفظ بهذا الخليط الكريمي في وعاء محكم الغلق وخزنه في الثلاجة، ضع هذا الخليط الكريمي على بشرة وجهك وحول العينين ثم دلك بشرتك جيداً.

اترك هذا الكريم على بشرتك طوال الليل وفي الصباح تُغسل البشرة جيداً، كرر استخدام هذه الوصفة بشكل يومي وستحصل على نتيجة مدهشة ستختفي التجاعيد من الأسبوع الأول، كريم مماثل لأغلى كريمات البشرة التي تعمل على شد البشرة ومحاربة التجاعيد وعلامات شيخوخة البشرة.