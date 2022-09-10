كيف أصبغ شعري بني بدرجاته في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات طبيعية مجربة

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عمر شويل - جدة كيف أصبغ شعري بني بدرجاته باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل، هو من أكثر الأسئلة الشائعة بين الفتيات الشرقيات، خاصة لأن درجات البني هي الأقرب للون الأسود اللاتي تتميزن به، مما يجعل منه لون طبيعي غير مصطنع كبقية ألوان الصبغات الأخرى، ولأن درجات البني متنوعة مما يجعلها سهلة التجانس مع أي لون بشرة، حيث يتدرج البني من البني الداكن، للبني الوسط، للبني الفاتح، للبني الغزالي، للبني النحاسي، للبني الذهبي، للبني الشيكولاتة، البني الكاراميل والعديد من الدرجات البنية الأخرى التي جعلته يتربع على عرش ألوان صبغات الشعر، أو كما تسميه الفتيات ملك الصبغات، والميزة الأكثر جذب للون البني عند النساء، هو قدرته على تغطية الشيب بشكل رائع، بعد اللون الأسود، فأكثر النساء اللاتي خط شعرهن الشيب يبحثن عن كيفية تحضير صبغة الشعر باللون الأسود الليل، أو كيفية تحضير صبغة الشعر بني بدرجاته في المنزل بمكونات طبيعية.

كيف أصبغ شعري بني بدرجاته باستخدام أدوات بسيطة من المنزل كما ذكرنا سابقًا أن درجات البني متنوعة وكثيرة مما جعلته ملك الألوان في الصبغات، لذا في حال قررت تغير لون شعرك للون البني، فلابد من اختيار الدرجة التي تتماشى مع لون بشرتك، وكل ما عليك إحضار الأدوات الأساسية لصبغ الشعر، ثم اتباع الخطوات المذكورة بالمقال بدقة، للحصول على أفضل النتائج، لكيفية تغيير وصبغ الشعر باحترافية مثل أكبر صالونات التجميل، ونذكر الأدوات كالتالي: وعاء صبغ الشعر.

منشفة.

مشط.

قفازات.

فازلين طبي.

بونيه لتغطية الشعر.

فرشاة تلوين الشعر. وتذكري قبل البدء في وضع الصبغة على شعرك، دهن جبهة الرأس القريبة من خط الشعر، بالفازلين الطبي، لمنع صبغ الجلد مع الشعر. كيف أصبغ شعري في المنزل بطريقة سهلة وبمكونات طبيعية كل ما عليك أنه بعد إحضار كافة الأدوات الخاصة بصبغ الشعر، قومي بغسل الشعر أولًا قبل البدء بصبغه، باستخدام الشامبو الخاص بنوع شعرك، واتركي شعرك حتى يجف، أي يصبح جاف ونظيف قبل عملية الصبغ، ووفق اللون المراد تنفيذه اختاري من القائمة التالية درجة اللون المناسبة لشعرك. اللون البني الشيكولاتة المكونات كالتالي: نص كيس بن (قهوة) بحسب طول الشعر.

4 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

4 ملاعق صغيرة من زيت الخروع.

¼ كوب من الماء. طريقة تحضير الصبغة البني الشيكولاتة احضري وعاء وقومي بخلط زيت الخروع مع زيت جوز الهند جيدًا، ثم قومي بإضافة ½ كيس البن إلى الخليط وامزجي الخليط جيدًا. قومي بإضافة الماء إلى الخليط وبالتقليب، ثم ارفعي الوعاء بالمزيج على نار هادئة، واتركي المزيج على النار حتى يسخن جيدًا، اتركي المزيج ليبرد بدرجة حرارة الغرفة. مشطي شعرك جيدًا وفكي تشابكاته، ثم ابدئي بتقسيم شعرك إلى خصلات، وقومي بوضع الخليط وتوزيعه بنسب متساوية على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بالبونيه، واتركي الخليط على الشعر مدة 8 ساعات. اغسلي شعرك جيدًا، باستخدام الشامبو والبلسم الخاص بنوع شعرك، واستمتعي بلون شعر بني شيكولاتة بمكونات طبيعية بالمنزل. اللون البني الغزالي المكونات كالتالي: 10 ملاعق كبيرة من الحناء الخضراء.

فنجان من الخل.

4 ملاعق بودرة دم غزال.

2 ملعقة من البن (القهوة).

عصير ليمونتين.

فنجان من زيت جوز الهند.

بيضة.

كوب ماء ساخن. طريقة تحضير الصبغة البني الغزالي احضري وعاء وضعي به بودرة الحناء الخضراء، ومسحوق القهوة، وامزجيهما جيدًا باستخدام شوكة طعام، ثم أضيفي إلى الخليط فنجان الخل وبالتقليب جيدًا. قومي بفصل صفار البيض عن البياض، وأضيفي بياض البيض فقط إلى الخليط، وقلبيهم جيدًا، ثم أضيفي زيت جوز الهند وامزجي الخليط جيدًا، ثم أضيفي عصير الليمون أولًا وبعده صبي المياه الساخنة على المزيج بتروي وبالتدريج، وبالتقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة لينة. مشطي شعرك جيدًا وفكي تشابكاته، ثم ابدئي بتقسيم شعرك إلى خصلات، وقومي بوضع الخليط وتوزيعه بنسب متساوية على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بالبونيه، واتركي الخليط على الشعر مدة 6 ساعات. اغسلي شعرك جيدًا، باستخدام الشامبو والبلسم الخاص بنوع شعرك، واستمتعي بلون شعر بني غزالي بمكونات طبيعية بالمنزل. اللون البني الفاتح المكونات كالتالي: 4 ملاعق كبيرة كركم.

3 ملاعق بابونج مطحون.

3 ملاعق عصير ليمون.

½ كوب زيت جوز هند.

8 ملاعق حناء خضراء.

4 ملاعق كبيرة نسكافيه.

ماء مغلي. طريقة تحضير الصبغة البني الفاتح أحضري وعاء وضعي به الحناء، ثم قومي بإضافة النسكافيه، وامزجيهما سويًا، قومي بإضافة البابونج والكركم للخليط البودرة وقلبيهم جيدًا. أضيفي زيت جوز الهند للمكونات وبالتقليب، ثم عصير الليمون أولًا، واتبعيه بالماء المغلي بالتدريج، حتى تحصلي على عجينة لينة القوم. مشطي شعرك جيدًا وفكي تشابكاته، ثم ابدئي بتقسيم شعرك إلى خصلات، وقومي بوضع الخليط وتوزيعه بنسب متساوية على الشعر، من الجذور وحتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بالبونيه، واتركي الخليط على الشعر مدة 8 ساعات. اغسلي شعرك بالماء الفاتر أولًا حتى يتخلص الشعر نهائيًا من الخليط، ثم اغسليه بالبلسم دون الشامبو، وفي اليوم التالي اتبعيه بحمام كريم، واستخدمي الشامبو والبلسم لغسل الشعر. اللون البني النحاسي المكونات كالتالي: 8 ملاعق كبيرة من الكركم.

عصير 4 ليمونات.

½ فنجان خل تفاح.

3 ملاعق كبيرة من الحناء.

½ فنجان زيت لوز حلو.

مقدار ¼ فكوب زيت زيتون.

¼ فنجان من بودرة القهوة. طريقة تحضير الصبغة اللون البني النحاسي أحضري وعاء وضعي فيه الكركم، والحناء، وبودرة القهوة، واخلطيهم جيدًا، ثم أضيفي عصير الليمون وخل التفاح وامزجي الخليط جيدًا، وبعد ذلك ضعي زيت الزيتون مع زيت اللوز الحلو وامزجيهم جيدًا، بإمكانك تخفيف الخليط بماء فاتر كي تحصلي على خليط ذو قوام سائل. مشطي شعرك جيدًا وفكي تشابكاته، ثم ابدئي بتقسيم شعرك إلى خصلات، وقومي بوضع الخليط وتوزيعه بنسب متساوية على الشعر، من الجذور وحتى الأطراف، ثم قومي بتغطية شعرك بالبونيه، واتركي الخليط على الشعر مدة 9 ساعات. اغسلي شعرك بالماء الفاتر أولًا حتى يتخلص الشعر نهائي من الخليط، ثم اغسليه بالبلسم دون الشامبو، وفي اليوم التالي اتبعيه بحمام كريم، واستخدمي الشامبو والبلسم لغسل الشعر، واستمتعي بلون بني نحاسي رائع. اللون البني العسلي الفاتح المكونات كالتالي: عصير ليمون.

خل أبيض طبيعي.

زيت لوز حلو.

زيت زيتون طبيعي. طريقة تحضير اللون البني العسلي الفاتح أحضري وعاء واخلطي به مقدار من عصير الليمون مع مقدار مماثل من الخل، وبالتقليب جيدًا. ضعي المزيج على شعرك لمدة 3 ساعات، ولا تقومي بتغطيته. عرضي شعرك لمدة 45 دقيقة لأشعة الشمس. اغسلي شعرك من المزيج باستخدام الشامبو فقط. أحضري وعاء واخلطي به زيت اللوز الحلو مع زيت الزيتون النقي جيدًا. ضعي الخليط على شعرك وغطيه ببونيه شعر لمدة ساعتين، مرتين أسبوعيًا قبل الاستحمام. بعد مرور ثلاث أسابيع من اتباع تلك الوصفة ستلاحظين تحول شعرك للون البني العسلي الفاتح طبيعيًا، دون دخول أي مواد كيميائية مدمرة للشعر. اللون البني الماهوجني المكونات كالتالي: 1/2 فنجان بودرة دم غزال.

½ فنجان خل تفاح.

3 ملاعق كبيرة من الحناء.

½ فنجان زيت لوز حلو.

¼ فكوب زيت زيتون.

1/2 فنجان من بودرة القهوة الغامقة. طريقة تحضير اللون البني الماهوجني أحضري وعاء واخلطي به مقدار من زيت اللوز الحلو مع خل التفاح مع زيت الزيتون، وبالتقليب جيدًا. أحضري وعاء واخلطي به الحناء مع بودرة اقهوة الغامقة، مع بودرة دم الغزال وبالتقليب جيدًا. قومي بخلط المزيج السائل من الزيوت مع المزيج البودرة السابق تحيره، أي اخلطي جميع المكونات سويًا. ضعي الخليط على شعرك وغطيه ببونيه، واتركيه على شعرك لمدة 6 ساعات. قومي بغسل شعرك بالبلسم فقط، ثم ضعي عليه حمام كريم لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو المناسب لنوع شعرك، وبالبلسم. بعد مرور أسبوعين من اتباع تلك الوصفة ستلاحظين تحول شعرك للون البني الماهوجني، دون دخول أي مواد كيميائية مدمرة للشعر. اللون البني أشقر أومبري المكونات كالتالي : طريقة تحضير لون الصبغة وتطبيقها

اغسلي الشعر جيدًا، باستخدام الشامبو البلسم المناسب لنوع شعرك، ثم جففي شعرك باستخدام السشوار الكهربائي، وفكي تشابك شعرك باستخدام مشط واسع الأسنان. ثم قومي بخلط عصير الليمون مع الخل وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي الخليط إلى بودرة الحناء وبالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات. قومي بإضافة بودرة القهوة الغامقة، إلى الخليط وبالتقليب جيدًا، حتى يصبح عجين متماسك القوام. أضيفي كوب الزبادي إلى الخليط، وامزجي جميع المكونات سويًا. قسمي شعرك خصلات، ووزعي الخليط باستخدام يديك على شعرك بالتساوي، مع مراعاة ارتداء قفازات الأيدي. البسي بونيه واتركي الخليط على شعرك مدة 7 ساعات، ثم اغسلي شعرك بماء دافئ، واخلطي الشامبو مع زيت اللوز، مع خل التفاح، ووزعيه على أطراف شعرك فقط للحصول على تدريج الأومبري، واتركيه على شعرك حتى اليوم التالي. ثم اغسلي شعرك مرة أخرى باستخدام البلسم فقط، في اليوم التالي اغسلي شعرك بكوب من الخل، ثم بالشامبو والبلسم، واستمتعي بأفضل درجة شعر بني أشقر أومبري منزليًا. وللحصول على نتيجة واضحة، بإمكانك تكرار الوصفة بعد 10 أيام مرة أخرى.

نصائح مهمه لثبات لون الصبغة الطبيعية لأطول وقت على الشعر

في الختام نوضح بعض النصائح الواجب اتباعها للحصول على شعر صحي ناعم، وكذلك ثبات للون الصبغة الطبيعية على الشعر مدة طويلة، كالتالي: