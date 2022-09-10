نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بيض طريقة عمل عجينة الكريب القطنية بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكريب من افضل الماكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار او الصغار، حيث نلاحظ العديد من الاطفال يقومون بتناول وشراء الكريب من محلات المطاعم الخارجية حيث تعتبر تلك الكريب من افضل الوجبات السريعة التي تقدم باشهى طعم وبالعديد من الحشوات المختلفة ومنها حشوة الفراخ او حشوة اللحمة او حشوة الجبن وغيرها من الحشوات الاخرى ويعتبر الطعم الرائع اللذيذ الذي يجعل الكريب بطعم شهي هو عجينة الكريب حيث تقوم هؤلاء المطاعم على بيع الكريب بعجينة شهية وطرية وذات طعم جميل، وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل عجينة الكريب حيث في العادة ان الكثير من السيدات يعلمون بأستخدام الوصفة التقليدية الشائعة التي يقومون بخفق البيض والحليب والدقيق وتعتبر تلك الطريقة من الطرق التي تجعل الكريب في بعض الاحيان يقدم بقرمشة وبطعم غير مقبول مكونات عمل عجينة الكريب بدون بيض كوب واحد ونصف من الدقيق.

كوب واحد وربع من الحليب السائل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا. طريقة عمل عجينة الكريب بدون بيض احضري وعاء كبير وضعي به كوب واحد ونصف من الدقيق وضيفي ربع ملعقة واحدة صغيرة من الملح وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر وعليكي بتقليب تلك المكونات الجافة ببعضها جيدا.

بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد ونصف من الحليب السائل تدريجيا وعليكي بالتقليب والعجن جيدا بالمضرب اليدوي وعليكي بالتقليب جيدا حتى تتجانس تلك المكونات ببعضها وتصبح ذات قوام سائل او شبه كثيف.

بعد ذلك قومي بتحضير طاسة وضعيها على نار هادئة الحرارة وقومي بمسحها بكمية قليلة من الزيت واتركي تلك الطاسة حتى تسخن جيدا.

بعد سخونة تلك الطاسة قومي بوضع كمية مناسبة من العجين في تلك الطاسة واتركيها حتى تتماسك وتنضج.

عند نضجها وتماسكها قومي بتقليبها على الوجهين ثم قومي بوضع كمية اخرى وكرري نفس الخطوات وعليكي بعد ذلك بحشو الكريب بالحشوة التي ترغبين بها وسوف تتناولينه بالذ طعم.

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