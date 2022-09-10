نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة البريوش في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عجينة البريوش من المعجنات الشهية التي يمكن تحضيرها في المنزل وتستخدم في عمل كثير من المعجنات مثل السينابون أو الفطائر المحشية بالشيكولاتة، ويمكن عملها سادة حسب الرغبة وتتميز عجينة البريوش بمذاقها الشهي واللذيذ ويعشقها الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها في أي وقت حيث أن مكوناتها سهلة وبسيطة موجودة في البيت وتحتوي على قيم غذائية عالية، وإليكم المكونات لتحضير أشهى العجائن. مقادير عمل عجينة البريوش في المنزل ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة

ربع كوب من السكر البودرة

نصف إصبع من الزبدة الطرية

خمس ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

قشر ليمونة مبشور

بيضة واحدة مخفوقة

رشة من الملح

كمية من الماء الدافئ طريقة عمل عجينة البريوش في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به الماء الدافئ ونضيف إليها الخميرة ونصف كمية السكر واللبن الدافئ ونقلهم ونترك الخليط لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة ويصبح لها رغوة.

ثم نحضر وعاء كبير الحجم ونضع به نصف كمية السكر المتبقية والبيض المخفوق والدقيق ونضيف إليهم الملح والفانيليا وقشر الليمون المبشور مع عجن المكونات مع بعضها البعض جيدا باليد.

بعد ذلك نضيف الزبدة الطرية وخليط الخميرة مع الاستمرار في العجن جيدا حتى تتكون لدينا عجينة لينة.

ثم نقوم بتغطية العجينة في الوعاء بكيس بلاستيك ونضع القماشة فوقه ونتركه في الغرفة الدافئة لمدة ساعتين على الأقل حتى نحصل على أفضل نتائج.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى ثلاث قطع متساوية في الحجم ونقوم بعمل ضفيرة بهم، ثم نترك العجينة حتى ترتاح مرة أخرى لمدة ساعة.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية ونقوم بدهنها برشة دقيق ونقوم بدهن الضفيرة بقليل من الزبدة ونضعها في الصينية.

بعد ذلك نضع الصينية في الرف العلوي ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تنضج جيدا، ثم نضعها في الرف السفلي لخبز جبهتها لمدة خمس دقائق مع مراقبتها حتى لا تحترق.

ثم نخرج الصينية من الفرن ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها مع الشاي، وبالهنا والشفاء.

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