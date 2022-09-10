نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وألذ بيتزا بيتي شهية بدون حليب بدون بيض أو زبدة وبمكونات بسيطة جدًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد تحضير بيتزا بيتي ، داخل المنزل من الأمور البسيطة التي تجعلنا نستغنى عن شراء البيتزا الجاهزة أو بيتزا المطاعم التي تباع بأسعار مرتفعة وغالية الثمن، فيمكننا إعداد البيتزا داخل المنزل من خلال مكونات سهلة لا تحتاج إلي البيض أو الحليب أو زبدة، فهي يتم تحضيرها بمكونات سهلة واقتصادية متوفرة بالمنزل، وبطريقة سهلة لا تحتاج إلي صعوبة في تشكيلها أو في تحضير الحشوة الخاص بها، فيمكننا تحضير حشوة البيتزا من الجبن فقط أو يمكن إضافة بعض الخضروات أو اللحوم مثل اللحم المفروم أو قطع الدجاج حسب الرغبة والمتوفر لدينا، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بيتزا بيتي شهية بالمنزل.

مكونات عمل بيتزا بيتي بمكونات سهلة وبسيطة

يتم تحضير البيتزا من مكونات بسيطة هي كالآتي:ـ

180 جرام من الدقيق الأبيض.

180 جرام من دقيق السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر .

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من الماء الدافئ.

للوجه

لحم مفروم.

صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من الزعتر.

رشة من الملح.

شرائح من الزيتون الأسود.

جبن موتزاريلا.

طريقة التحضير

يتم تحضير بيترا بيتي بمكونات بسيطة وخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف دقيق السميد ثم نضيف الدقيق الأبيض ثم نقلب المكونات. ثم نضيف الملح والسكر ثم نضيف الزعتر ونقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الخميرة والماء. بعد ذلك نقلب المكونات بالملعقة حتي يختفي الماء، ثم نعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وطرية قد تلتصق باليد. نضيف إليها زيت الزيتون ونستمر في العجن حتي تتشرب العجينة الزيت، ثم تشكل على شكل كرة وتوضع في وعاء مدهون بالزيت. ثم ندهن وجه العجينة بالزيت ثم تغطى بكيس بلاستيك ثم تترك حتي تختمر وتتضاعف بالحجم. بعد ذلك نجهز خليط الصلصة، في طبق نضيف صلصة الطماطم ثم نضيف إليها رشة من الملح ورشة من الزعتر، ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون ونمزج المكونات معاً ثم تترك جانباً.

طريقة تشكيل العجينة