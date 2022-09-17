نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الأرز الأبيض ينفع في التخسيس وهؤلاء ممنوعون من أكله للخطورة في حالة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل الأرز الأبيض صحي؟ هل يمكنك تناوله أثناء عمل التخسيس ؟ نحن هنا لا نتكلم على الأفوكادو الرائع، أو البرتقال الصحي باعتبارهم مناجم ذهب غذائية. ولكننا نتحدث عن الأرز الأبيض الذي يعتبر أشهر أرز في مصر والعالم العربي. وهناك تساؤولات تدور حول هل هو صحي أم غير صحي هل هو ينفع للتخسيس أم لا ينفع بالتخسيس وهنا سنستفيض في هذا الموضوع أكثر.

ما هي القيمة الغذائية الموجودة في الأرز الأبيض؟

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية فكل كوب من الأرز الأبيض يعني 250 جرام يحتوي على 205 سعر حراري والقيم الغذائية كالتالي:

4 جرام بروتين.

0.4 جرام دهون إجمالية.

44 جرام كربوهيدرات.

0.6 جرام ألياف.

16 مجم كالسيوم.

2 مجم حديد.

19 مجم مغنيسيوم.

68 مجم فوسفور.

55 مجم بوتاسيوم.

إذن ما هي أهم الفوائد الصحية لـ الأرز الأبيض ذائع الصيت؟

مصدر رائع لتزويد الجسم بالطاقة. وذلك لما يحتويه من كربوهيدرات والتي تساعد الخلايا على الحصول على الطاقة بما في ذلك العضلات، حيث تقوم الأجسام البشرية بتفكيك جميع الكربوهيدرات مثل الأرز وغيره إلى مادة الجلوكوز وهو المصدر المفضّل للعقل.

يدعم الأرز الأبيض صحة الدماغ وذلك لاحتواءه على فيتامين ب، وهو الفيتامين الأساسي لصحة الدماغ. حيث ترتبط الفيتامينات وخاصة ب بدعم الصحة المعرفية وتقليل الالتهابات المزمنة في الدماغ.

الأرز الأبيض يحسن المزاج وذلك لاحتواءه على كل من فيتامين ب، وحمض الفوليك، وهؤلاء يقللون من خطر الإصابة بالاكتئاب خاصة وأن الأرز الأبيض يمكن مزجه بمأكولات أخرى لذيذة.

وسيلة مثالية لتناول أطعمة غنية بمغذيات أخرى: فالأرز الأبيض يمكن الاستمتاع به مع البروتينات والخضروات الأخرى فيممكن تناوله مع الدجاج المقلي، والملوخية. وهذه مأكولات تكون أقل جاذبية بدون الأرز.

يدعم صحة خلايا جسم الإنسان لاحتواءه على الفسفور وهو مهم جدًا لصحة الخلايا. حيث يساعد على نمو الخلايا والحفاظ على الخلايا الموجودة وإصلاحها.

جيد جدًا للعظام فليس فقط للحفاظ على خلايا الجسم بل هو عنصر رئيسي لصحة العظام، وكذلك الكالسيوم وهو عنصر غذائي آخر سنجده في الأرز الأبيض.

المحرومون من تناول الأرز الأبيض لما يمثله من خطوره

واضح جدًا أن الأرز الأبيض له الكثير من الفوائد الصحية. لكن هناك أشخاص لابد أن يتم حرمانهم من تناوله وهو المصابين بداء السكري من النوع الثاني. لأن مؤشر نسبة السكر في الأرز الأبيض مرتفع. وينصح الأطباء بأن يبتعد المرضى هؤلاء عن تناول الأرز الأبيض واستبداله بالبروتين والدهون والألياف.

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هل يمكن تناول الأرز الأبيض يوميًا أثناء التخسيس؟

أجل. يمكنك أن تتناول الأرز الأبيض أثناء التخسيس ولكن بحساب السعرات الحرارية. فكما ذكرنا في بداية المقال الـ 250 جرام من الأرز يحتوي على 255 سعر حراري. لذلك عليك أن تحسب سعراتك الحرارية جيدًا. فعلى سبيل المثال لو كانت سعراتك الحرارية المطلوبة للتخسيس 1500 سعر حراري. فعليك أن تحسب كل وجبة حتى لا تزيد عن الكمية هذه وينقص وزنك بصحة وبدون حرمان.