- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخبز الشامي بالمقلاة ألذ أنواع الخبز لسندويتشات المدارس بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الخبز الشامي بالمقلاة ، يعد الخبز هو من أكثر الاحتياجات اليومية التي نحتاج إليها طوال اليوم، ونجد إقبالاً كثيرًا عليه داخل الأفران والمخابز وخاصة الأيام المقبلة حيث يقترب موعد الدراسة، ونحتاج إلي العيش بمختلف أنواع سواء العيش الفينو أو الخبز الشامي أو العيش المصري، ويمكننا الاستغناء عن شراء الخبز من الخارج وإعداده داخل المنزل بطرق سهلة وبسيطة ومن أفضل الطرق وأبسطها التي تجعلنا نصنع كمية وفيرة والاحتفاظ بها داخل الفريزر لأطفالنا هي طريقة عمل الخبز الشامي بالمقلاة وهو من أفضل أنواع العيش الذي يتم استخدامه لعمل السندويتشات ويتم تحضيره بطريقة سهلة وغير مكلفة داخل المنزل.
مكونات عمل الخبز الشامي بالمقلاة
يتم تحضير الخبز من خلال مكونات بسيطة داخل المنزل وهي كما يلي:ـ
- 3 أكواب وربع من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الحليب.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
طريقة التحضير
يتم تحضير الخبز الشامي بالمقلاة بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- في وعاء عميق نضيف الدقيق ثم نضيف الملح والخميرة والسكر ونقلب المكونات بشكل جيد، حتي تختلط المكونات الجافة مع بعضها البعض.
- ثم نضيف الحليب ونقلب المكونات ثم نضيف الماء تدريجياً ونستمر في عجن المكونات.
- نستمر في إضافة الماء مع العجن، حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نضيف إليها ملعقة من الزيت ونستمر في العجن حتي يختفي الزيت تماماً.
- توضع العجينة في إناء مدهون بالزيت، يدهن وجه العجينة بمسحة من الزيت، ثم تغطى وتترك لكي ترتاح لمدة 10 دقائق.
طريقة التشكيل
- بعد أن ترتاح العجينة جيداً نقوم بتشكيل العجينة إلي كرات صغيرة بوزن حوالي 40 جرام.
- ثم نرش سطح صلب بالدقيق ثم ترص الكرات عليه، ثم تغطى وتترك لكي ترتاح مرة أخرى.
- ثم نقوم بفرد كل كرة على شكل دائرة صغيرة استخدام النشابة بسمك متوسط وليس رقيق.
- ترص قطع العجين المفرودة على قطعة من القماش مع مراعاة تغطيتها حتي ننتهي من كل الكمية.
- نضع مقلاة من النوع الغير لاصق على النار متوسطة ونتركها حتي تسخن، ثم نضع بها الخبز.
- ثم يترك الخبز داخل المقلاة حتي ينتفخ ثم يقلب على الجهة الأخرى حتي يتحمر من الجانبين.
- نخرجه من المقلاة ثم يترك حتي يهدئ ثم يحفظ داخل أكياس بلاستيكية، ثم يقدم عند الحاجة بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخبز الشامي بالمقلاة ألذ أنواع الخبز لسندويتشات المدارس بطريقة سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.