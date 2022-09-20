نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخبز الشامي بالمقلاة ألذ أنواع الخبز لسندويتشات المدارس بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخبز الشامي بالمقلاة ، يعد الخبز هو من أكثر الاحتياجات اليومية التي نحتاج إليها طوال اليوم، ونجد إقبالاً كثيرًا عليه داخل الأفران والمخابز وخاصة الأيام المقبلة حيث يقترب موعد الدراسة، ونحتاج إلي العيش بمختلف أنواع سواء العيش الفينو أو الخبز الشامي أو العيش المصري، ويمكننا الاستغناء عن شراء الخبز من الخارج وإعداده داخل المنزل بطرق سهلة وبسيطة ومن أفضل الطرق وأبسطها التي تجعلنا نصنع كمية وفيرة والاحتفاظ بها داخل الفريزر لأطفالنا هي طريقة عمل الخبز الشامي بالمقلاة وهو من أفضل أنواع العيش الذي يتم استخدامه لعمل السندويتشات ويتم تحضيره بطريقة سهلة وغير مكلفة داخل المنزل.

مكونات عمل الخبز الشامي بالمقلاة

يتم تحضير الخبز من خلال مكونات بسيطة داخل المنزل وهي كما يلي:ـ

3 أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخبز الشامي بالمقلاة بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف الدقيق ثم نضيف الملح والخميرة والسكر ونقلب المكونات بشكل جيد، حتي تختلط المكونات الجافة مع بعضها البعض. ثم نضيف الحليب ونقلب المكونات ثم نضيف الماء تدريجياً ونستمر في عجن المكونات. نستمر في إضافة الماء مع العجن، حتي تتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة. ثم نضيف إليها ملعقة من الزيت ونستمر في العجن حتي يختفي الزيت تماماً. توضع العجينة في إناء مدهون بالزيت، يدهن وجه العجينة بمسحة من الزيت، ثم تغطى وتترك لكي ترتاح لمدة 10 دقائق.

طريقة التشكيل