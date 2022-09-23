نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة الرهيب لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله وإزالة أي بقع غامقة في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن تراكم الجلد الميت على البشرة أو الجسم من الأمور المزعجة لذلك لابد من التخلص منه بشكل نهائي لأن قد يعمل هذا الجلد الميت على اسمرار البشرة فيجعل لونها داكن وأيضا يكون له تأثير سلبي في الملمس فقد يجعل ملمس هذه المناطق خشن، فكل هذا يعد من ضمن الأشياء الغير مرغوب فيها بالنسبة لكل الفتيات بلا استثناء فكلا منهم يبحثون عن الاستخدامات المناسبة التي تساعد على تقشير خلايا الجلد الميت من الوجه والجسم ولكن بطريقة طبيعية لا تتسبب في وجود آثار سلبية على الجلد، حيث نجد عدد كبير من الفتيات يفضلون استعمال بعض الكريمات التي تساعد على تقشير الجلد الميت فهي تقوم بالفعل على ذلك ولكن مفعولها لا يدوم إلا لعدة أيام فقط وأيضا تترك أثر سلبي على البشرة نتيجة للمواد الكيميائية التي تحتوي عليها نسبة كبيرة، ونجد عدد آخر من الفتيات يرغبون في استعمال المقشرات الطبيعية ولكن هذه المقشرات نقوم بعملها في المنزل لذلك هي تتكون من مكونات طبيعية متوافرة في أي مطبخ وبسبب هذا تكون مفيدة ولا يكون لها أضرار جانبية على الوجه والجسم. مقشر القهوة لتقشير الجلد الميت للوجه والجسم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل مقشر القهوة لتقشير الجلد الميت للوجه والجسم قومي بتحضير إناء ونضع في هذا الإناء ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم قومي بوضع هذا المقشر على الوجه أو الجسم ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة يتم غسل البشرة باستخدام الماء البارد.

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