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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كريم جليسوليد الجبار في تفتيح وتبييض الوجه والجسم وإزالة أي بقع وأسمرار في المقال التالي
من الكريمات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل او في الصيدليات التي تعمل على تبييض البشرة والتي تجعل البشرة بشكل ناعم وجميل وكذلك الجسم وهو كريم الجليسوليد الذي يمكننا إستخدامه مع العديد من المكونات الاخرى، لان العديد من الفتيات يعانون من مشكلة جفاف البشرة ويعانون من مشكلة إسمرار البشرة وكذلك الجسم لذلك علينا بإستخدام وصفة كريم الجليسوليد الذي له نتائج مذهلة، حيث يدخل كريم الجليسوليد مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي تعمل على تبييض البشرة وتعويض الفاقد منها وهذه الطريقة بسيطة وغير مكلفة ولها نتائج مذهلة، ويمكننا إستخدام تلك الوصفة كبديل عن الذهاب إلى بعض المراكز الخاصة بالتجميل التي تعمل على أستخدام الاجهزة او الدلكات التي تعمل على تبييض البشرة والجسم ولكن هذه الطريقة غالية التكلفة ولا تعطي النتائج التي ترغبين بها.
مكونات عمل وصفة كريم جليسوليد للوجه والجسم
- خمسة ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة كريم جليسوليد للوجه والجسم
- عليكي بأستخدام طبق صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد مع ملعقة واحدة كبيرة من النشا وعليكي بتقليب المكونين ببعضهما جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح ذات قوام كريمي جيد.
- بعد ذلك عليكي قبل وضع تلك الوصفة قومي بتنظيف الجسم والوجه جيدا ثم قومي بوضع تلك الوصفة على الوجه والجسم وعليكي بتركها لمدة ليلة كاملة لانه من الافضل ان يتم وضعها مرتان في اليوم في الصباح وفي المساء.
- مع مرور خمسة عشر يوم من بداية أستخدام تلك الوصفة سوف تحصلين على بشرة بيضاء وناعمة وجسم ابيض وبشكل جذاب لذلك علينا على الفور بإستخدام وصفة كريم الجليسوليد السحري الجبار ذات النتائج التي تحلم العديد من الفتيات بالوصول إليها.
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