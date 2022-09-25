نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر المنزلي الرهيب لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله من أول دقيقة في المقال التالي

خلطة لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم من اكثر الاشياء التي تقوم بأستخدامها وتقوم بالبحث عن الحل لتلك المشكلة حيث يعتبر تواجد الجلد الميت والقشور فؤ الوجه والجسم تمثل الضيق والإحراج لهؤلاء الفتيات وتجعل تلك القشور والجلد الميت الوجه والجسم بملمس غير مقبول لذلك يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على تنعيم البشرة، وتعتبر من اقوى الحلول التي تعمل على إستخدامها العديد من الفتيات هي إستخدام المقشرات والكريمات التي تباع في الصيدليات والمحلات التجميلية ولكننا تعتبر تلك المستحضرات تعمل على تقشير البشرة مما ينتج عنها تآكل للجلد ويرجع السبب في ذلك إلى وجود نسبة من المادة الفعالة التي تسبب تلف للبشرة وتؤدي إلى حساسيتها لذلك ننصح بتجنب إستخدام تلك المستحضرات وعلينا بأستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الوجه والجسم. مكونات عمل وصفة للتخلص من الجلد الميت من الوجه والجسم ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة للتخلص من الجلد الميت والقشور في الوجه والجسم عليكي بتحضير طبق وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات جيدا قومي باضافة خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح ذات قوام كريمي وكثيف.

بعد الحصول على تلك القوام قومي بفرك الجسم بتلك المقشر وكذلك يمكننا فرك الوجه وعليكي بالأستمرار بالفرك لمدة خمسة دقائق.

بعد ذلك اتركي تلك الوصفة على وجهك وجسمك لمدة خمسة وعشرون دقيقة ثم قومي بفركها وعليكي بالتوجه إلى غسلها بالماء البارد.

عند غسل الوجه والجسم بالماء البارد يصبح ناعم مثل الحرير من اول إستخدام وعليكي بتكرار تلك الوصفة مرة واحدة في كل إسبوع للحصول على نتيجة ممتازة. عمر شويل - جدة المقشر المنزلي الرهيب لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم كله من أول دقيقة - ثقفني

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